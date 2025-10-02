Cuánto costaron las extensiones que se hizo Ángela Aguilar en Micky’s Hair Salón en los últimos meses

La noticia del asesinato del empresario y estilista Miguel Ángel “Micky Hair” de la Mora ha causado conmoción en el mundo del espectáculo mexicano. El profesional dueño de su salón de belleza Micky’s Hair Salón había sido el mentor de los cambios de looks de varias celebridades, entre ellas, Ángela Aguilar.

Con dicha muerte en el centro de la escena de los medios, los fans de la cantante recordaron algunos momentos de cambios de look que compartieron ambos en Micky’s Hair Salón. Una de las últimas fotografías compartidas por el estilista muestra a la hija de Pepe Aguilar con extensiones premium. Este es el costo del servicio.

¿Cómo son las extensiones premium que se hizo Ángela Aguilar en Micky’s Hair Salón?

Las extensiones que se hizo Ángela Aguilar en Micky’s Hair Salón son de calidad premium. Según lo compartido por el estilista en su cuenta de Instagram en marzo, la artista de 21 años de edad se colocó 300 gramos de extensiones de cabello premium 100% natural.

Este gran cambio de impacto, en palabras del empresario, también fue potenciado por un diseño de color “espectacular”. De esta manera, el resultado fue una melena que realza el look de la cantante, pasando de un tono chocolate a un castaño oscuro más intenso.

¿Cuánto cuestan las extensiones premium que se hizo Ángela Aguilar con Micky de la Mora?

Las extensiones premium que se hizo la esposa de Christian Nodal con “Micky Hair” tienen un costo aproximado de 580 pesos por gramo. Este dato fue compartido hace unos meses por Priscy Escoto en TikTok, luego de acudir al salón de belleza del profesional fallecido.

De esta manera, se puede inferir que Ángela Aguilar gastó entre 150,000 y 174,000 pesos por sus 300 gramos de extensiones premium brasileñas. Dicho procedimiento que efectuó “Micky Hair” consiste en unir mechones del cabello natural con los de las extensiones usando un elástico especial que se enrolla varias veces. De esta manera, se asegura un resultado firme y natural.