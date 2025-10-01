¿Cuál es el lugar más bonito de Puebla para pasar el Día de muertos?

Estamos a casi un mes de que se celebre uno de los días más esperados que es el Día de Muertos. En este contexto es que ya comienzan los preparativos para poder celebrar los eventos relacionados a esta fecha.

En Puebla hay un hermoso pero desconocido lugar, en el que se puede disfrutar de ofrendas, esculturas gigantes, paseos en trajineras y concursos de catrinas.

¿Cuál es el lugar ideal para pasar el Día de Muertos?

Si aún no tienes planes para el Día de Muertos, pues te recomendamos que vayas a la ex Hacienda de Chautla que será el escenario principal del Festival Catrinerías 2025, cuyo evento tiene como propósito honrar la vida y la muerte como así también recordar a los seres queridos que ya partieron.

Es importante que tengas en cuenta que el evento comenzará el próximo viernes 10 de octubre y finalizará 2 de noviembre. Aquí se podrá disfrutar de distintas actividades que se relacionan con esta fecha tan importante.

Las actividades que se podrán hacer en El Festival Catrinerías, incluye la puesta en escena de seis leyendas que incluyen: La llorona, Las momias revolucionaras y El Nahual.

También se puede apreciar las ofrendas monumentales que se realizan en honor a los difuntos. En el lago de la hacienda se podrá dar paseos en trajineras iluminadas que contarán con ornamentación alusiva a la fecha.

Otra de las actividades se relaciona con el concurso de catrina que se llevará a cabo el 1 de noviembre y dónde se premiará al ganador, con 40 mil pesos. Por último habrá casa del terror, música en vivo y gastronomía.

¿Cuál es el valor del Festival Catrinerías?

El Festival Catrinerías tiene un valor general de 50 pesos, mientras que los niños solo abonarán 20 pesos. En cuanto a los horarios, se podrá ingresar de 12:00 a 23;00 horas pero se recomienda asistir de noche para poder disfrutar de las atracciones.

