Ejercicio invisible; estas son las calorías que quemas al dormir

Tal vez no lo sepas, pero, por increíble que parezca, el cuerpo sigue trabajando a marchas forzadas mientras descansas durante la noche con el objetivo de que, al despertar, tu organismo responda a todas las actividades que debes hacer. Ante esta situación, aquí conocerás cuántas calorías puedes quemar al momento de dormir.

Se sabe que dormir entre 6 y 8 horas al día puede ser suficiente para amanecer completamente descansado y listo para realizar tus actividades a lo largo del día. Sin embargo, lo que pocos saben es que el descanso también genera una quema de calorías, mismas que hacen que el cuerpo pueda bajar esos kilos que tiene de más.

¿Cuántas calorías quemas al dormir?

Lo primero que tienes que tener en consideración es que, durante el sueño, el cuerpo tiende a recuperar las fuerzas que perdió a lo largo del día. En función a esto, también tiene la capacidad de quemar algunas calorías mientras se realizan distintos procesos tales como la actividad cerebral y la reparación celular, por citar algunos ejemplos.

Y es que, de acuerdo con el Dr David Rosen, quien es especialista en sueño, durante este proceso el cuerpo trabaja activamente mediante la reparación y la regeneración de células, lo cual implica un elevado gasto energético que, además de ser contínuo, tiene la capacidad de quemar una cantidad importante de calorías.

La Dra Susan Savery menciona que una persona puede quemar entre 40 y 60 calorías por hora al momento de dormir, lo cual sugiere un gasto aproximado de 320 y 480 calorías si es que cumple con las 8 horas de sueño; es decir, una cantidad similar a la que una persona quema estando sentado durante un periodo de tiempo.

¿El cuerpo realiza procesos de digestión mientras se duerme?

Mientras el cuerpo duerme, el organismo continúa realizando una serie de actividades como el funcionamiento de los pulmones, la actividad del corazón y el cerebro. Del mismo modo, se sabe que el proceso de digestión también se realiza durante la noche, lo cual sugiere alrededor del 70 al 80 por ciento del gasto de calorías mientras descansamos.