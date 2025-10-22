Esto es lo que cobrarán los pensionados IMSS e ISSSTE de aguinaldo 2025

Falta muy poco para que los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puedan percibir su aguinaldo. Teniendo en cuenta esto es que es importante que los beneficiarios conozcan cuándo cobran y cuánto.

Pedro Sola, nuestro invitado especial para hablar de ‘Revaloración de los adultos mayores’... ¡Para allá vamos todos! | Mesa de debate [VIDEO] Mónica Castañeda, Pedro Sola, Roberto Hernández y Ricardo Manjarrez, encabezan esta mesa de debate en donde tocamos el tema de la Revaloración de los adultos mayores.

Esta información es importante para que puedas ir haciendo tu presupuesto y puedan tener en cuenta los gastos. Así es que te vamos a contar la cantidad que cobrará cada jubilado.

Desde el IMSS y del ISSSTE siguen trabajando en los últimos detalles de lo que será el pago de aguinaldo para sus pensionados. Cabe destacar que son más de 4.8 millones de jubilados del instituto que dirige Zoé Robledo y los 1.3 millones de pensionados del instituto presidido por Martí Batres, percibirán el aguinaldo que es un derecho las personas retiradas.

¿Cuánto cobran los pensionados de aguinaldo?

El aguinaldo se entrega de manera anual que debe ser depositado, de acuerdo con lo establecido por la ley, antes del 20 de diciembre. Es importante que esto se cumpla de acuerdo a la ley.

Para los pensionados del IMSS, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión. Aquí no se contempla el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Para los jubilados del ISSSTE, se les paga un monto de acuerdo con el tipo de régimen bajo el que se hayan retirado y con respecto a los años trabajados. Si quieres conocer la cantidad exacta, comunícate con los encargados de esta área.

📣 #TarjetaInformativa | En relación con la información difundida en algunos portales sobre el pago de aguinaldo para las personas jubiladas y pensionadas, el #ISSSTEInforma lo siguiente: pic.twitter.com/llomO5xSWo — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 17, 2025



De acuerdo al calendario de pago, los jubilados del IMSS será en noviembre. El mes de depósito correspondiente de ese mes se entrega el 3 de noviembre.

Para los del ISSSTE es en la primera quincena de noviembre el pago del aguinaldo pero la primera parte. El restante se depositará hasta enero de 2026. Ante esto debes agendar estas fechas.

