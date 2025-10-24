Para que no parezcas oso panda, 10 ideas de maquillaje de catrina para lucir el Día de Muertos

El maquillaje de catrina es uno de los looks más populares y tradicionales en nuestro país. El look ha alcanzado tal popularidad, que incluso año con año se vuelve una tendencia de temporada que rinde homenaje a esta tradición mexicana que combina a la perfección arte, color y respeto.

Esta tradición está inspirada en “La Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada y popularizada por el mismísimo Diego Rivera. La catrina representa la elegancia de la muerte y se ha convertido en un ícono del Día de Muertos. Aquí te decimos cómo lograr ese increíble look.

10 ideas para que logres el maquillaje de Catrina

Si este año quieres destacar con un look memorable sin gastar de más de la cuenta, aquí te compartimos 10 ideas de maquillaje de catrina fáciles de hacer en casa, perfectas tanto para principiantes como para amantes del maquillaje artístico.

1. Catrina clásica blanca y negra

El estilo más tradicional: rostro completamente blanco con detalles en negros que resaltan los ojos y la nariz. Ideal si quieres un look elegante y sobrio.

Crédito: Thirdman

2. Catrina colorida

Usa tonos vibrantes como morado, azul o fucsia para los ojos, y decora con flores pintadas o pedrería adhesiva.

Crédito: Moisés Fonseca

3. Catrina dorada

Perfecta para un toque glam. Combina sombras metálicas y delineador dorado con labios oscuros.

Crédito: Jonathan Santiago:

4. Catrina floral

Pinta pétalos alrededor de los ojos o adorna con flores naturales en la cabeza. Representa la conexión con la naturaleza y la vida.

Crédito: Viridiana Rivera

5. Catrina minimalista

Si prefieres algo rápido, enfócate solo en los ojos y la boca. Menos es más.

Crédito: Giovanny Hernández Rodríguez

6. Catrina soft

Inspirada en la tendencia “soft glam”. Dulce, elegante y muy fotogénica.

7. Catrina gótica

Usa tonos oscuros, sombras negras y labios vino profundo. Perfecta para quienes aman el misterio.

Crédito: Emilio González

8. Catrina con glitter

Añade brillo en mejillas, cejas o párpados. Hará que tu rostro resalte bajo cualquier luz.

Crédito: Guillermo Meza

9. Catrina futurista

Combina plateado y azul eléctrico con delineados gráficos. Un giro moderno a la tradición.

10. Catrina infantil o familiar

Usa pinturas hipoalergénicas y colores suaves para compartir la tradición con los más pequeños.

Recuerda que el maquillaje es importante, pero también es fundamental que lo combines con el atuendo perfecto para lucirte y destacar. ¿Cuál es el maquillaje que usarás?

