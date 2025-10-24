Este fue el último mensaje de la joven actriz que murió a los 23 años

El mundo de la actuación se encuentra de luto ya que se confirmó la muerte de una joven actriz, Isabelle Tate quien había debutado hace poco tiempo en un reconocido programa de televisión.

¿Quién era la primera actriz Amparo Garrido? [VIDEO] Fallece Amparo Garrido a los 95 años, una de las actrices de televisión y de doblaje más relevantes del entretenimiento mexicano.

La agencia que representaba a la actriz de 23 años, fue la encargada de dar a conocer por medio de las redes sociales, el fallecimiento de Isabelle. De manera inmediata los fans enviaron sus condolencias como así también lamentaron esta pérdida. Su debut había sido reciente y demostró el talento que poseía para dedicarse a este rubro.

¿Dónde debutó la joven actriz?

La agencia “McCray Agency” compartió un mensaje informando la muerte de la joven actriz de televisión de23 años, Isabelle Tete. La joven había debutado en la televisión, por un capítulo de la serie “9-1-1: Nashville”. Su actuación fue transmitida el pasado 9 de octubre de 2025.

El comunicado fue acompañado por varias fotografías de la joven y un gran sentimiento de tristeza por la repentina muerte.

“Estamos profundamente entristecidos y completamente desconsolados por compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Ella tenía 23 años”, se lee en parte del escrito.

La agencia en cuestión recordó a Isabelle por su gran actuaciónen”9-1-1: Nashville”.Además recordaron que la joven la pasó bastante bien y agradecieron la oportunidad que le dieron.

“Recientemente volvió a la actuación. Ella reservó la primera serie para la que audicionó, 9-1-1 Nashville. Ella lo pasó de maravilla”, se lee.

¿De qué murió la actriz Isabelle Tete?

Isabelle Tete fue una actriz de 23 años que murió el pasado 19 de octubre. De acuerdo a lo que se ha informado, la joven padecía Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico que afecta los nervios y por lo tanto la movilidad.

Sin dudas la pérdida de una joven talentosa, ha enlutado al mundo del espectáculo y ha dejado destrozada a una familia. Los seguidores de la actriz se mostraron muy consternados ante esta situación.

¿Cuál fue el último mensaje de la actriz Isabelle Tete?

“Recientemente volvió a la actuación. Ella reservó la primera serie para la que audicionó, 9-1-1 Nashville. Ella lo pasó de maravilla”, se lee en lo último que se supo de ella.

