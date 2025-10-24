Esto pasa si no usas la flor de cempasúchil en el Día de Muertos

México se prepara para celebrar el Día de Muertos el próximo 2 de noviembre. Esta festividad forma parte de las principales tradiciones en las que las familias se reúnen y cumplen con determinadas acciones como la decoración de altares con flores de cempasúchil.

Al respecto, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para responder a ciertas dudas que se presentan en esta época del año y en el marco de esta celebración. Ahora, la aplicación ChatGPT fue consultada sobre la utilización de las flores de cempasúchil en la ornamentación de los altares y su respuesta llegó cargada de significaciones.

¿Altares decorados en el Día de Muertos?

La celebración del Día de Muertos en México invita a los ciudadanos a “inundar las calles de papel picado y a impregnarse de ese olor tan característico que emana de las flores de cempasúchil”, según precisa un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desde el Gobierno de México afirman que durante esta celebración se precede a colocar ofrendas en los hogares. Así es como cada familia refleja a través de altares adornados lo que significa esta creencia y es por eso que se pueden ver veladoras, cirios, incienso, agua, sal, flor de cempasúchil, pan de muerto y fruta.

¿Qué sucede si no usas la flor de cempasúchil?

De acuerdo con ChatGPT, si no usas la flor de cempasúchil en el Día de Muertos “la ofrenda o altar pierde uno de sus elementos más tradicionales y simbólicos, aunque no se considera una falta de respeto ni invalida el homenaje a los difuntos”.

La Inteligencia Artificial remarcó que “sin embargo, hay varios significados culturales y espirituales que se pierden o cambian” y dio a conocer el siguiente listado:

