El Pueblo Mágico de Puebla donde están las cabañas más lujosas y casi nadie sabe que existen, según la IA

Puebla tiene un sinfín de opciones para los viajeros, y uno de sus atractivos más visitados son las cabañas cerca del bosque. Sin embargo, a pesar de su fama, muchos desconocen que existen opciones de lujo en el Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas, y según la Inteligencia Artificial (IA), vale la pena vivir esta experiencia.

Este bello poblado guarda un secreto entre sus calles rústicas y su comida tradicional: un glamping de alto diseño, pensado para quienes disfrutan de la naturaleza sin renunciar a las comodidades.

(ESPECIAL/Gobierno de México) Zacatlán de las Manzanas es uno de los Pueblos Mágicos más bonitos de Puebla.

¿Cuál es el hotel que tiene cabañas de lujo en Zacatlán de las Manzanas, Puebla?

En el Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas hay varias opciones de hospedaje en cabañas de lujo; entre ellas destaca Kali-Tree, un conjunto de cabañas tipo casa del árbol que pocos han tenido la oportunidad de visitar.

Este tipo de hospedaje se distingue por su diseño poco común: sus estructuras elevadas hacen que la experiencia no solo sea cómoda, sino también única, mientras disfrutas de las vistas de la Sierra Norte de Puebla .

(Instagram @kalli_tree) Estas cabañas en Zacatlán de las Manzanas son poco conocidas.

Este lugar es perfecto si deseas desconectarte del trabajo o del ruido de la ciudad durante un fin de semana, y disfrutar de la naturaleza y el clima frío.

Para llegar a este hermoso sitio, puedes hacerlo desde la ciudad de Puebla, en un trayecto de aproximadamente tres horas en automóvil por la autopista México 150D. Una vez en el pueblo, solo debes dirigirte hacia la zona de la sierra.

¿Qué hacer en Zacatlán de las Manzanas, el Pueblo Mágico de Puebla?

En Zacatlán hay mucho por descubrir. La Secretaría de Turismo recomienda visitar la Barranca de Los Jilgueros, ubicada muy cerca del centro. También puedes caminar por el puente de cristal y después conocer el Valle de Piedras Encimadas, una impresionante formación rocosa que ha perdurado por cientos de años.

Otros atractivos de este Pueblo Mágico son:

Visitar las cascadas de San Pedro y Tulimán .

. Maravillarte con el Ex Convento Templo Franciscano .

. Comer en el Mercado Revolución .

. Conocer el Museo de Relojería y Autómatas Alberto Olvera, el Palacio Municipal, la Panadería Vázquez y el Mural Paseo de la Barranca.

¿Cuál es la mejor temporada para ir a Zacatlán de las Manzanas?

El mejor momento para visitar Zacatlán de las Manzanas es durante sus festividades, cuando el pueblo cobra vida con sus tradiciones. El portal México Desconocido sugiere agendar las siguientes fechas:



29 de junio: Fiestas Patronales de San Pedro y San Pablo.

Fiestas Patronales de San Pedro y San Pablo. 15 de agosto: Exposiciones y ofrendas a la Virgen de la Asunción.

Exposiciones y ofrendas a la Virgen de la Asunción. Tercera semana de agosto: Feria de la Manzana.

Feria de la Manzana. Principios de noviembre: Festival del Pan de Queso.

Así que ya lo sabes: si quieres disfrutar de este Pueblo Mágico de una forma diferente, combina el lujo con lo tradicional y haz de tu viaje una experiencia inolvidable.