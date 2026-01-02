Estos Frentes Fríos habrá en enero del 2026, según el SMN

La temporada de Frentes Fríos no solo se mantiene en este término del año, sino que posiblemente aumente de cara al 2026. Ante esta situación, es preciso conocer cuántos Frentes Fríos habrá de cara a enero del próximo año, esto de acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Como sabes, la temporada de frío en México comenzó en septiembre del 2025 y terminará en mayo del 2026. En este periodo el país recibe una importante cantidad de Frentes Fríos, aunque estos no son los mismos en todos los meses, pues tanto diciembre como enero son los más “fuertes” en este apartado.

¿Cuántos Frentes Fríos habrá en enero del 2026?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante enero del 2026 la temporada de frío en México generará un total de seis Frentes Fríos a lo largo de los 31 días del mes. No obstante, la Dirección General de Meteorología de la Secretaría de Marina vislumbra siete FF’s; es decir, uno más que el SMN.

Cabe decir que, en general, los pronósticos han sido exactos respecto a lo que ocurrió en general salvo lo sucedido en octubre del 2025, cuando se registraron siete Frentes Fríos, dos más de los esperados. En ese sentido, octubre, diciembre y enero podrían ser los meses con más fenómenos de este tipo durante dicha temporada.

A pesar de esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que, a diferencia de lo que ocurrió en años pasados, las mañanas no se sentirán tan congeladas. No obstante, durante este mes sí se espera un nuevo descenso en las temperaturas, así como un periodo de lluvias, chubascos, posibles nevadas y fuertes rachas de viento.

¿Cómo prevenir enfermedades durante la temporada de frío?

Expertos en salud señalan que las enfermedades respiratorias aumentan de forma importante en este periodo de tiempo , sobre todo, en los más chicos y grandes del hogar. Por ende, se recomienda que estos se mantengan abrigados (destacando manos, pies, cuello y cabeza), además de ingerir bebidas calientes de manera reiterada, consumir Vitamina C y mantenerse hidratado.