Para la Cuaresma: expertos dicen si realmente el limón cuece el camarón y el pescado

Durante la temporada de Cuaresma, se acostumbra a evitar el consumo de carnes rojas, por lo que el pescado y camarones suelen ser las proteínas principales de las comidas. Entre los platillos principales están los ceviches y cocteles que se hacen con la técnica de "marinado en limón" para darle un poco de cocción al momento de prepararlos.

Y si bien esta técnica no es novedosa y lleva tiempo utilizándose, existe cierto interés por saber si realmente el jugo de los cítricos tiene la capacidad de quitarle lo crudo a estos productos. En este sentido, información del sitio especializado en gastronomía The Take Out explica que el ácido concentrado en el jugo de los cítricos sí quita lo crudo porque remueve patógenos.

¿Cómo cocer el pescado y camarones con jugo de limón?

Para preparar cualquier receta para la que se necesiten mariscos crudos, se necesitan cantidades abundantes de limón recién exprimido (en algunos casos se requiere de naranja o toronja, pero depende del plato). De acuerdo con datos de The Daily Meal, el proceso consiste simplemente en sumergir el pescado o camarones en el zumo y dejar reposar por al menos dos horas.

El jugo de limón sí ayuda a quitarle lo crudo al pescado|Canva

Tomando en cuenta las especificaciones de cada receta, hay que quitar el jugo o incorporar los productos restantes. Eso sí, hay que tener claro que esta técnica de cocina solo tendrá efectos en la consistencia y sabor de la proteína, pero no disolverá espinas o cáscaras, por lo que hay que retirar eso antes.

¿Es peligroso comer pescado crudo?

Una duda constante sobre las recetas que incluyen pescado, camarones y otros mariscos, es si realmente es seguro consumirlos sin haberlos sometido a procesos de cocción. Al respecto, un artículo de Cleveland Clinic explica que la mayoría de veces no hay ningún peligro al comer productos del mar crudos.

Aun así, hay que considerar que puede haber situaciones excepcionales en los que esta ingesta sí resulte dañina, dependiendo especialmente de qué tan sensible es el estómago de cada persona. Por lo que lo mejor es siempre desinfectar perfectamente estos ingredientes y retirar cualquier suciedad.

Generalmente, es seguro comer mariscos que solo fueron cocinados con limón|Canva

También es preferible restringirlos para personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con alergias detectadas o con problemas gastrointestinales que requieren medicación. Dependiendo del caso, puede optarse por cocinar muy bien estos ingredientes o sustituirlos por otro tipo de carne.