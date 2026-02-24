5 comidas deliciosas para cuaresma; gastarás muy poco dinero y consentirás a todos en casa

La cuaresma está a la vuelta de la esquina, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores recetas de comida. Son fáciles de preparar, deliciosas y lo mejor de todo es no solo harás felíz a toda la familia sino que gastarás muy poco dinero.

Puede interesarte: 7 diseños de uñas para amas de casa de 30 a 40 años; son resistentes, discretas y hermosas

Tacos de pescado: Para esta receta necesitarás pescado, los condimentos que prefieras, mango, tomate, cebolla (ya sea blanca o morada) , perejil, chile serrano y limón. En un recipiente añadirás todos los ingredientes (menos la proteína) y lo mezclarás muy bien. El pescado lo pondrás a asar en un sárten. Finalmente en tortillas pondrás el pescado asado acompañado de las verduras con el mango. Si a tu familia le gusta el picante puedes preparar alguna salsa que lleve aguacate, chile serrano y tomate (si lo prefieres) o para hacer una especie de guacamole puedes agregar un poco de yogurt, ya que esto le dará una consistencia cremosa a la salsa.

Tostadas de queso panela: Esta idea consiste en asar queso panela y ponerlo sobre tostadas horneadas acompañadas de aguacate, cebolla y salsa. Esta receta es fresca, ligera, saludable e ideal para compartir con toda la familia. Puedes agregar un poco de ajonjolí negro para darle un mejor sabor.

Hamburguesas de atún: Para esta receta necesitarás atún en agua, zanahoria rayada, calabaza rayada, cebolla morada, una cucharada de mayonesa, harina de tu preferencia, dos huevos, sazonadores y perejil. Mezclarás todo muy bien en un recipiente y harás pequeñas hamburguesas. Cuando termines con la mezcla las pasarás a un sartén y esperarás a que estén doradas. Puedes acompañarlas con ensalada y un poco de arroz.

Ensalada de atún con pasta: Para esta idea necesitarás pasta de codito (cocida), elote amarillo, zanahorias picadas en cubos pequeños (cocidos), atún en agua, mayonesa y sal. Solo deberás mezclar todo en un recipiente. Puedes acompañar con tostadas horneadas. Es una receta que se come fría por lo que no deberás calentarla.

Flautas de camarón: Para esta idea necesitarás poner a freír un poco de cebolla, chile serrano, 100 gramos de camarón, jitomate y tus condimentos favoritos. Cuando esté listo deberás hacer flautas (si lo deseas puedes agregar un poco de queso) y ponerlas a freír aunque si lo prefieres pueden ser horneadas sin sumergir en aceite. Puedes agregar lechuga, crema, salsa y un poco de aguacate encima de ellas.

Sin duda con todas estas recetas consentirás a toda tu familia, no gastarás miles de pesos y disfrutarás de platillos deliciosos, ¿ya sabes cuál vas a preparar?