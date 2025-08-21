Conoce los cuidados de la planta lengua de suegra

La sanseviera o también conocida como lengua de suegra, es un ejemplar muy conocido por los usuarios que aman la jardinería. Por un lado, se destacan sus beneficios al tener en el interior de los hogares y los cuidados que necesita, convirtiéndola en una planta más duradera.

Si tienes ganas de tener la tuya en casa, entonces prepara papel y pluma, porque te detallaremos cuáles son sus cuidados básicos. Es muy fácil mantenerla en buen estado, en especial si eres alguien que está empezando en el mundo de las plantas.

¿Cuáles son los beneficios de la lengua de suegra?

Antes de hablar de sus cuidados, es importante que sepas las razones por las que la lengua de suegra se está convirtiendo en la alternativa favorita para los usuarios. Por un lado, la NASA la ha destacado por ser un ejemplar excelente, puesto que tiene la propiedad de limpiar el aire de las habitaciones, al ser capaz de eliminar las toxinas que haya en el interior.

Por otro lado, en el tema del Feng Shui también es muy recomendado, puesto que se destaca por tener efectos protectores, permitiendo que llegue la abundancia y evite el ingreso de malas vibras al hogar. Por lo que se recomienda colocarla en la puerta de entrada de una casa o negocio para que se active su poder.

¿Qué necesita la lengua de suegra para sobrevivir?

Es importante aclarar que para que la lengua de suegra pueda activar sus funciones, es fundamental que la mantengamos viva y en buenas condiciones, de lo contrario no funcionará. No temas, es la planta más duradera, por lo que no será muy difícil mantenerla bien. Solamente haz los siguientes cuidados:

No necesita de mucha luz , puedes colocarla en la sombra o en un espacio donde pueda recibir unos cuantos rayos de sol.

, puedes colocarla en la sombra o en un espacio donde pueda recibir unos cuantos rayos de sol. Solamente riega cuando toda su tierra se encuentre completamente seca . El exceso de agua las matará.

se encuentre . El exceso de agua las matará. Verifica que su sustrato tenga un buen drenaje y mézclalo con humus de lombriz y fibra de coco.

y mézclalo con humus de lombriz y fibra de coco. Mantenla en espacios con una temperatura cálida ; en frío, aléjala de las corrientes y ubicarlas en espacios calientes.

; en frío, aléjala de las corrientes y ubicarlas en espacios calientes. Usa una maceta adecuada al tamaño de sus raíces, no uses macetas muy grandes, eso afectará en su desarrollo.

de sus raíces, no uses macetas muy grandes, eso afectará en su desarrollo. Limpia sus hojas de polvo con un trapo húmedo ocasionalmente.

Es la planta más duradera, en especial para quienes no tienen mucho tiempo o conocimientos. Es un ejemplar que requiere de pocos cuidados y siempre tendrá un hermoso aspecto en el hogar.