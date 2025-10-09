Este es el lugar donde debes guardar las llaves de tu casa para no perder dinero según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria en la que se busca poder mantener en equilibrio la energía vital o también conocida como Chi. Para esto es que la ubicación de los elementos es primordial en el hogar.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

Uno de los elementos más comunes y al que menos importancia se le da, son las llaves. Este no es un objeto que solamente abre o cierra puertas sino que representa el movimiento, la apertura de caminos y la protección.

Las llaves también están vinculadas al tránsito entre el exterior y el interior del hogar, simbolizando el equilibrio entre lo que dejamos entrar y lo que decidimos resguardar. Teniendo en cuenta esto es que se deben colocar en un lugar estratégico para mantener la estabilidad económica y la prosperidad.

¿Dónde se deben colocar las llaves, según el Feng Shui?

Las llaves funcionan como canal energético, ya que abren la puerta principal, el punto por donde ingresa la mayor parte del Chi al hogar, influyendo directamente en la vitalidad y bienestar de quienes lo habitan.

Si dejas tus llaves en cualquier lugar pues puedes estar contribuyendo a que no fluya correctamente la energía. De esta manera puede brindarla sensación de pérdida de la misma o pérdida del control. Desde el Feng Shui recomiendan mantenerlas en un sitio limpio, ordenado y con buena energía.

Lo que se aconseja es poder guardarlas cerca de la entrada en un colgador o cuenco. Ten en cuenta que es importante que cada vez que las coloques tengas la intención clara de cerrar un ciclo y cuidar la armonía. Otra recomendación es que no las dejes tiradas o mezcladas con otros objetos, puesto que esto puede dispersar la energía del dinero.

En caso de que tengas un portallaves pues debes asegurarte que sea muy bonito debido a que influye en el estado de ánimo y la energía del lugar.

Canva La entrada es el mejor lugar para guardarlas.

¿Dónde no colocar las llaves?

Por último, debes evitar ciertos lugares debido a que pueden simbolizar pérdida o fuga de oportunidades de acuerdo con los lineamientos del Feng Shui. No las coloques sobre la mesa del comedor, tiradas en la cama, en el piso o con otros objetos que estén rotos o desordenados, ya que puede afectar negativamente a tu suerte.

