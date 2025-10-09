El “gallo cantor”, uno de los sonidos más virales de La Granja VIP: significado y por qué es importante

La mañana de esta 08 de octubre, 16 tiktokers se encerraron por primera vez en La Granja VIP para disfrutar de la experiencia completa por un día antes del arranque oficial del reality show... ¡todo fue diversión y descanso hasta que escucharon cantar a un gallo que los convocó!

¿Qué significa el canto del gallo en La Granja VIP?

En La Granja VIP, las 16 celebridades anotadas para la competencia se toparán con un escenario totalmente diferente a lo que han vivido en la televisión mexicana, comenzando porque no los va a convocar la voz de una persona, ¡sino un gallito cantor!

El primer canto del gallo que dejó con la boca abierta a tiktokers como Leslie Gallardo y Fernando Lozada -que se convirtieron en granjeros por un día- ocurrió apenas unos minutos después del arranque oficial de las transmisiones de La Granja VIP TikTok: ¡esta señal significó algo muy importante: la primera conexión con Adal Ramones quien los felicitó por formar parte de la experiencia y les advirtió que acá no hay filtros!

Fue así que nos dimos cuenta que el canto del gallo servirá para reunir a los concursantes en la sala de la casona en caso de algún anuncio o conexión importante con los conductores... ¡adiós a las voces y hola a este canto!

Otra ocasión en la que escuchamos ¡y bastante fuerte! al “gallito cantor” fue muy temprano la mañana de este jueves 09 de octubre, cuando los tiktokers que aún continuaban descansando luego de una noche de chismes, trends y retos divertidos se levantaron con este sonido... ¡sorpresa!

Como ves, el canto del gallo va por convertirse en una de las señales clave de La Granja VIP, pues además de funcionar como el despertador de las celebridades también les anunciará que deben reunirse en la sala para algún anuncio especial... ¡nos topamos con muchísimas sorpresas en esta probadita, y eso que el reality de TV Azteca todavía no empieza!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con todo y la señal del “gallo cantor” se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo que llegarán con la mejor calidad de imagen y sonido a Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: