Así luciría Selena Quintanilla en la actualidad, según la IA

El mundo artístico aún lamenta la repentina muerte de Selena Quintanilla. La joven cantante nació el 16 de abril de 1971en la pequeña ciudad de Freeport en Texas, Estados Unidos y fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

Por su gran contribución a la música y al imponer nuevas modas, es que la conoció con el apodo de la ‘Reina de la música tejana’.

Sin dudas por su talento es que se volvió una de las más queridas y sobresalientes del siglo XX. Años después de su asesinato la revista Billboard la colocó en el tercer lugar de su lista de “Mejores artistas latinos de todos los tiempos”. Por muchos años, múltiples medios de comunicación la llamaron la “Madonna tejana”.

¿Cómo luciría Selena Quintanilla, según la IA?

El31 de marzo del 2025, secumplieron30 años del asesinato de Selena Quintanilla, la artista que rompió todo tipo de cadenas, estereotipos y fronteras musicales. Ese día Yolanda Saldivar, la asesinó de un tiro cuando la intérprete de “Como una Flor” sólo tenía 23 años y estaba en los inicios de su carrera.

El tiempo pasó y mucho se preguntan cómo se vería Selena a 30 años de su asesinato. Es por esto que la Inteligencia Artificial ha revelado una serie de imágenes de cómo luciría.

Lo llamativo de las imágenes es que la muestra con un semblante de mucha paz y vida, acompañada por un lacio cabello largo, amarrado como usualmente se le veía en sus giras y shows musicales.

X Así luciría Selena Quintanilla.

Así es que la podemos ver con un atuendo típico, tal vez bordado, pero que conversa los ideales de la artista, siempre enalteciendo el talento de los indígenas y orgullosa de sus raíces.

También tenemos una segunda imagen donde podemos observar a Selena Quintanilla que no pierde la luz en su mirada, con un carácter que impone, un peinado amarrado como solía gustarle en vida, así como una tenue sonrisa.

X Selena luce con un semblante de paz.

Sin dudas estas imágenes de Selena Quintanilla han generado un encuentro de emociones en sus fanáticos.

