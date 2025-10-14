Estos son los documentos que debes presentar para tramitar la CURP Biométrica

Es importante que tengas en cuenta que desde el 16 de octubre del 2025, se podrá comenzar a tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica. El mismo se puede realizar en distintas entidades pero se debe cumplir con una serie de requisitos.

Uno de los principales requisitos para la nueva CURP, son la fotografía y las huellas dactilares.

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la CURP Biométrica?

Si lo que quieres es solicitar la CURP Biométrica, en las diversas entidades del país, a partir del próximo jueves16 octubre tienes que contar con:



Acta de nacimiento

CURP tradicional

Comprobante de domicilio; no mayor a 6 meses

Identificación oficial con fotografía

Correo electrónico

Teléfono vigente

Para los menores de edad que vayan a tramitar la CURP, deben acudir acompañados de su madre, padre o tutora, quien debe acreditar su identidad y parentesco con las niñas, niños o adolescentes que acompañen.

¿En dónde se debe solicitar la CURP Biométrica?

El Registro Nacional de Población (RENAPO) implementará145 módulos piloto alrededor de la República Mexicana para que los mexicanos puedan acudir a tramitar la CURP Biométrica en un horario de 8:30 a las 14:30 horas.

Puedes solicitar el turno por medio de la página oficial de la RENAPO. El principal de los módulos se ubica en la calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Glorieta de Insurgentes.

La nueva CURP pedirá los datos biométricos, por lo que se solicitarán los siguientes detalles:



Nombre y apellidos completos Fecha de nacimiento Sexo o género Lugar de nacimiento Nacionalidad Fotografía (identificación visual) Huellas dactilares (autenticación biométrica)

La nueva #CURP Biométrica mantendrá los 18 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única a cada persona del país, pero ¿qué documentos necesito?



¿Es obligatorio tramitar la CURP Biométrica?

En cuanto a la obligatoriedad de la CURP Biométrica, la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó que no será obligatorio. De esta manera cada ciudadano podrá elegir si desea brindar sus datos biométricos o no.

