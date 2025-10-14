Whatsapp: estos son los documentos que jamás debes digitalizar en la app para evitar problemas
Whatsapp lanzó una actualización que incluye la función de escanear documentos para digitalizarlos. Estas son las recomendaciones de seguridad de parte de expertos.
Whatsapp lanzó una nueva función: escanear documentos sin la necesidad de utilizar otras aplicaciones. Esta nueva herramienta busca agilizar el procedimiento para muchos usuarios que utilizan la app de Meta para realizar gestiones o trámites administrativos de diversa índole.
#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?
Así es como esta función ha causado una buena reacción entre los usuarios. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad recomiendan no digitalizar ciertos documentos para evitar la difusión de datos personales con fines fraudulentos.
¿Cuáles son los documentos que no debes digitalizar en Whatsapp para evitar problemas?
Especialistas en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de compartir archivos personales a través de plataformas de mensajería como Whatsapp. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), enviar o escanear documentos sensibles por este medio puede exponer al usuario a delitos como extorsión, suplantación de identidad o secuestro de información.
A pesar de tener activo el cifrado de extremo a extremo, la aplicación no está exenta de ataques o vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes. Dichos expertos recomiendan evitar el envío de los siguientes documentos (a menos que se trate de canales oficiales institucionales y cifrados con protocolos avanzados):
- Credencial para Votar del INE
- Pasaporte
- CURP
- Acta de nacimiento
- Tarjeta bancaria o estados de cuenta
- Licencia de conducir
- Comprobantes de domicilio
🧬 Los #DatosBiométricos revelan información sensible que puede poner en riesgo tu esfera más íntima.— INAI (@INAImexico) February 12, 2025
Te invitamos a conocer algunos riesgos que puede conllevar su tratamiento indebido. pic.twitter.com/6xBCtG5nxL
¿Cómo escanear documentos en Whatsapp adecuadamente para evitar fraudes?
Especialistas del INAI recomiendan reducir los riesgos asociados a la exposición de los datos personales mediante estas acciones:
- Enviar archivos únicamente a contactos de confianza.
- Pedir a la persona que recibió el documento que lo elimine del chat como de sus archivos locales o de copia de seguridad.
- Utilizar función de mensajes temporales.
- Eliminar inmediatamente el archivo de la conversación.
- Eliminar los documentos después de enviarlos. Incluso también de la galería o archivos almacenados en el teléfono.
- Revisar copias de seguridad: eliminar los archivos compartidos para que no queden residuales accesibles desde otros dispositivos o cuentas.
- Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y también en el correo electrónico y otros servicios vinculados. De esta manera, se dificulta el acceso a las cuentas privadas en caso de filtración.
@charlypi Nueva función de WhatsApp para escanear documentos directamente desde la conversación de WhatsApp. Los convierte en PDF y puedes añadir varias páginas. Está disponible en iOS y WhatsApp. #tecnologia #whatsapp #trucosparacelular #trucoswhatsapp ♬ The Champion - Lux-Inspira