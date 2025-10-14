Whatsapp: estos son los documentos que jamás debes digitalizar en la app para evitar problemas

Whatsapp lanzó una nueva función: escanear documentos sin la necesidad de utilizar otras aplicaciones. Esta nueva herramienta busca agilizar el procedimiento para muchos usuarios que utilizan la app de Meta para realizar gestiones o trámites administrativos de diversa índole.

Así es como esta función ha causado una buena reacción entre los usuarios. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad recomiendan no digitalizar ciertos documentos para evitar la difusión de datos personales con fines fraudulentos.

¿Cuáles son los documentos que no debes digitalizar en Whatsapp para evitar problemas?

Especialistas en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de compartir archivos personales a través de plataformas de mensajería como Whatsapp. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), enviar o escanear documentos sensibles por este medio puede exponer al usuario a delitos como extorsión, suplantación de identidad o secuestro de información.

A pesar de tener activo el cifrado de extremo a extremo, la aplicación no está exenta de ataques o vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes. Dichos expertos recomiendan evitar el envío de los siguientes documentos (a menos que se trate de canales oficiales institucionales y cifrados con protocolos avanzados):

Credencial para Votar del INE

Pasaporte

CURP

Acta de nacimiento

Tarjeta bancaria o estados de cuenta

Licencia de conducir

Comprobantes de domicilio

¿Cómo escanear documentos en Whatsapp adecuadamente para evitar fraudes?

Especialistas del INAI recomiendan reducir los riesgos asociados a la exposición de los datos personales mediante estas acciones:

Enviar archivos únicamente a contactos de confianza.

Pedir a la persona que recibió el documento que lo elimine del chat como de sus archivos locales o de copia de seguridad.

Utilizar función de mensajes temporales.

Eliminar inmediatamente el archivo de la conversación.

Eliminar los documentos después de enviarlos. Incluso también de la galería o archivos almacenados en el teléfono.

Revisar copias de seguridad: eliminar los archivos compartidos para que no queden residuales accesibles desde otros dispositivos o cuentas.