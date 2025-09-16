Decora tu baño con estas tres plantas que resisten el vapor y la humedad

No caben dudas de que el baño es uno de los espacios más importantes de la casa y que tiene un uso recurrente. Allí también podemos disfrutar de un momento de relax, el cual podemos acompañar con hermosas plantas.

Si bien se cree que en el baño no deben colocarse plantas porque el exceso de humedad las puede dañar, pues en este caso vamos a romper con ese mito. Hay plantas que se adaptan a este ambiente y quedan hermosas.

¿Cuáles son las plantas que puedes colocar en el baño?

Elbaño es un sitio donde se encuentra una gran presencia de vapor y humedad, es por esto que debes elegir las plantas correctas. Las opciones que te presentamos son:

Helecho

Esta es una excelente opción para decorar el espacio del baño. Es una planta que prefiere los ambientes húmedos y sombreados. Cuenta con un follaje denso y delicado que aporta un toque de frescura visual.

También es importante destacar que es un gran regulador natural de la humedad y ayuda a controlar el exceso que puede generar condensación. Requiere un riego frecuente y se adapta a la poca luz.

Cactus de navidad

El cactus de navidad es una planta que se adapta a la poca luz, y ambientes húmedos. Es muy resistente al vapor y tiene una hermosa floración en el invierno. No necesita de mucha luz para crecer saludable por lo que es ideal para ubicarlo en lugares oscuros sin perder su belleza.

Aspidistra

Esta planta es conocida como planta de hierro y es una de las pocas especies que resiste a las condiciones adversas como lo son la baja iluminación y la humedad en exceso. Requiere bajo mantenimiento por lo que no debes emplearle mucho tiempo.

De esta manera si estás pensando en decorar tu baño con plantas, pues tienes que tener en cuenta estas opciones que son realmente hermosas. Además no requieren de mucho cuidado por lo que no te quitarán demasiado tiempo.