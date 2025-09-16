Moneda de 50 pesos se ha convertido en la más deseada por su centro de plata

El mundo de la numismática cada vez es más sorprendente, algunas personas con este peculiar gusto hacen todo lo posible por conseguir esos ejemplares que son especiales y muy buscados por los coleccionistas, los cuales en su mayoría tiene un error único, una peculiar característica o que sean de edición especial, algunos billetes y monedas son conmemorativos.

Sin embargo, es muy importante conocer sobre este tema, pues en algunas ocasiones las ventas por Internet suelen ser estafas. En esta ocasión, se ha dado a conocer que una moneda de 50 pesos que tiene como motivo principal a los niños héroes, se está convirtiendo en una de las más cotizadas del mercado.

¿Por qué vale tanto esta moneda de 50 pesos?

De acuerdo con los expertos, esta moneda mexicana comparte 3 características que la hacen uno de los ejemplares más buscados por los coleccionistas, pues cuenta con un centro de plata, es un ejemplar que ya está en proceso de retiro y que cuenta con algunas características muy peculiares.

Tiene un diámetro de 39 milímetros, un peso de 34.11 gramos, su composición con centro de plata y un anillo de latón, la hacen una pieza muy atractiva para los coleccionistas. Fue emitida de 1993 a 1995. Sin embargo, se encuentra en la lista de monedas que están en proceso de retiro, ya que su centro de plata vale más que lo marcado en su denominación.

¿Cuál es el precio de dicha moneda?

Algunos sitios especializados han detallado que este ejemplar tiene un precio entre los 280 a los 580 pesos mexicanos, dependiendo de su estado de conservación y del año de emisión.

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

