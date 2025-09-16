La perrita sobreviviente a la explosión de Iztapalapa sigue luchando por su vida

La explosión de Iztapalapa, que ocurrió el miércoles 10 de septiembre, afectó a miles de personas, provocando varios muertos y heridos. Dicho accidente también perjudicó a varios animales que estaban alrededor. El caso más sonado es el de la perrita sobreviviente que fue bautizada con el nombre de “Cereza”.

Aunque desde hace tiempo se encuentra recibiendo tratamiento médico, los expertos explican que sigue luchando por su vida al igual que sus cachorros. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe sobre el estado de salud del can.

¿Cómo sigue la perrita Cereza tras la explosión en Iztapalapa?

Los encargados en ayudar a la perrita sobreviviente a la explosión de Iztapalapa ha sido la asociación de “Huellitas amor sin fronteras”, quienes desde un inicio se han encargado de rescatar y dar refugio a canes en situaciones de calle o que presenten algún tipo de daño.

En los últimos días, se ha encargado de otorgar apoyo a la pequeña Cereza, informando a los usuarios sobre cuál es su estado de salud y cómo siguen sus pequeños cachorros. En su reciente publicación, explicó que el can ya había salido con éxito de una primera cirugía, pero que sería necesario hacer una segunda intervención.

En las intervenciones quirúrgicas que se le han hecho, ha sido con la principal finalidad de tratar su piel quemada. Aunque se encuentra vigilada por el personal médico, en las publicaciones se menciona que la pequeña sigue luchando por su vida, además la asociación solicita donativos para poder cubrir los gastos del can.

¿Cómo siguen los cachorros de Cereza?

Al darse a conocer la historia de la perrita sobreviviente, se supo que la pequeña se encontraba embarazada durante la explosión de Iztapalapa, por lo que fue necesario hacer una cesárea para poder salvar a los cachorros. En las redes sociales se ha difundido la noticia de que Cereza, al ya no tener los efectos de la anestesia, lo primero que hizo fue buscar a sus pequeñines.

Lamentablemente, el 14 de septiembre, se anunció que tres de sus 5 cachorros habían fallecido. Esto se debe a que todavía les faltaban varias semanas para poder nacer, por lo que todo el mundo está atento al avance de los pequeños. Aunque Cereza y sus cachorros siguen luchando por sus vidas, los médicos que los atienden, explican que hacen todo lo posible por ayudarlos para que puedan salir adelante.