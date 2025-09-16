Los animales de granja más difíciles de criar: ¿habrá aprietos en el establo para las celebridades?
Hay especies fáciles como los conejos o las gallinas, pero otras opciones tienen más dificultades
En medio de todas las especulaciones que surgieron en torno a La Granja VIP y las tareas que las celebridades tendrán que cumplir a lo largo de 10 semanas, los internautas se preguntaron qué clase de animales les tocará cuidar: hay opciones sencillas como los pollitos que llegaron al set de Venga la Alegría, ¿pero qué tal si se topan con opciones más difíciles como un toro o hasta una llama?
¿Qué animales podrían significar un aprieto para las celebridades de La Granja VIP?
El blog especializado en temas de agricultura y ganadería Agrierp detalló que, aunque la mayoría de los animales de granja con fáciles de criar y mantener, existen ciertas especies que tienen un nivel de cuidados mayor ya sea porque su producción no es tan abundante o requieren de espacios más grandes, así como mucho alimento; algunos de estos animales “difíciles” son:
TOROS
Los toros son muy difíciles de manejar, tienen un carácter bastante agresivo y, además, criarlos no resulta tan rentable como las vacas que son muy valoradas por su carne y su leche, por lo que antes de invertir en uno los granjeros se la piensan 2 veces.
BUEY
Los bueyes tardan hasta 4 años en criarse, un proceso demasiado lento en un mundo donde se busca el ahorro y la rapidez, además de que necesitan de un espacio grande, mayor cantidad de comida y equipo especial para manejarlos como es el caso de los yugos.
OVEJAS
Aunque las ovejas no ocupan mucho espacio ni cuidados, además de que sí son más rentables por su lana y su carne, estos animales pueden representar una dificultad para el granjero cuando se habla de la salud ya que debido a su pelaje se debe tener cuidado especial con la proliferación de plagas.
LLAMAS Y ALPACAS
No es tan popular ver llamas y alpacas en las granjas de México, pero su crianza sí es una práctica que requiere de mucho tiempo, así como recursos, ya que necesitan cuidados y alimentación específicos: estos animales suelen ser dóciles, pero la inversión en comida y cuidados veterinarios sí es bastante elevada.
Estos son sólo algunos ejemplos de animales que, debido a su tamaño o sus necesidades especiales en el tema de la salud o la alimentación, no son tan populares para criar por los ganaderos, sobre todo porque los toros y los bueyes tardan hasta 4 años en ser rentables totalmente: ¿crees que veamos a alguno en La Granja VIP?
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
Estas y otras apasionantes dudas sobre las tareas de campo y las dinámicas que tendrán que cumplir las celebridades para evitar dormir en el granero serán aclaradas en el estreno de La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca que llegará a las pantallas mexicanas a partir del próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡te esperamos!