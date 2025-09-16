Los animales de granja más difíciles de criar: ¿habrá aprietos en el establo para las celebridades?

En medio de todas las especulaciones que surgieron en torno a La Granja VIP y las tareas que las celebridades tendrán que cumplir a lo largo de 10 semanas, los internautas se preguntaron qué clase de animales les tocará cuidar: hay opciones sencillas como los pollitos que llegaron al set de Venga la Alegría , ¿pero qué tal si se topan con opciones más difíciles como un toro o hasta una llama?

¿Qué animales podrían significar un aprieto para las celebridades de La Granja VIP?

El blog especializado en temas de agricultura y ganadería Agrierp detalló que, aunque la mayoría de los animales de granja con fáciles de criar y mantener, existen ciertas especies que tienen un nivel de cuidados mayor ya sea porque su producción no es tan abundante o requieren de espacios más grandes, así como mucho alimento; algunos de estos animales “difíciles” son:

TOROS

Los toros son muy difíciles de manejar, tienen un carácter bastante agresivo y, además, criarlos no resulta tan rentable como las vacas que son muy valoradas por su carne y su leche, por lo que antes de invertir en uno los granjeros se la piensan 2 veces.

BUEY

Los bueyes tardan hasta 4 años en criarse, un proceso demasiado lento en un mundo donde se busca el ahorro y la rapidez, además de que necesitan de un espacio grande, mayor cantidad de comida y equipo especial para manejarlos como es el caso de los yugos.

OVEJAS

Aunque las ovejas no ocupan mucho espacio ni cuidados , además de que sí son más rentables por su lana y su carne, estos animales pueden representar una dificultad para el granjero cuando se habla de la salud ya que debido a su pelaje se debe tener cuidado especial con la proliferación de plagas.

LLAMAS Y ALPACAS

No es tan popular ver llamas y alpacas en las granjas de México, pero su crianza sí es una práctica que requiere de mucho tiempo, así como recursos, ya que necesitan cuidados y alimentación específicos: estos animales suelen ser dóciles, pero la inversión en comida y cuidados veterinarios sí es bastante elevada.

Estos son sólo algunos ejemplos de animales que, debido a su tamaño o sus necesidades especiales en el tema de la salud o la alimentación, no son tan populares para criar por los ganaderos, sobre todo porque los toros y los bueyes tardan hasta 4 años en ser rentables totalmente: ¿crees que veamos a alguno en La Granja VIP?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?