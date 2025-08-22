Este actor se quedó ciego al inicio de la grabación de su película; descubre quién es

Pese a que las estrellas de cine y televisión son tratadas con el cuidado más minucioso posible, los accidentes son situaciones irreparables. Incluso en las producciones más cuidadosas de la producción audiovisual existen cosas que se van de las manos del grupo de trabajo. En este caso, este actor terminó ciego por un tiempo cuando grababa una de sus últimas películas. ¿Qué lo llevó a este punto físico?

¿Qué le pasó a este actor conocido internacionalmente?

Lo que contó hace poco este artista estadounidense es que mientras grababa su filme llamado El Club de los Vándalos, tuvo un accidente precisamente cuando llegó a Cincinnati, Ohio… justo en los días que comenzaría el rodaje de la película. La experiencia involucró un momento de furor físico que le hizo sentir algo demasiado fuerte en su ser.

“De repente sentí una sensación de euforia y, de verdad, pensé que me moría”. Austin Butler agregó que realmente fue un impacto para su cuerpo, pues quedó ciego por unos instantes. Esto pasó poco a poco en lo que se dirigía al set de grabaciones, donde pudo recobrar la vista y cumplir con su trabajo actoral sin complicaciones mayúsculas.

¿Por qué le sucedió esto al actor?

El joven de 34 años tomó fuerza en las temporadas recientes y se convirtió en uno de los actores más reconocidos internacionalmente. Ha estado nominado a premios importantes de la cinematografía estadounidense y el trabajo le ha caído en grandes cantidades. Dicha situación provocó que al estar en constante carga laboral, no descansara… pues él mismo le atribuyó esto a la falta de sueño.

Desde ese momento, indicó que ha tenido que priorizar el cuidado de su tiempo para descansar, pues aunque el trabajo es importante, su salud puede verse afectada como en ese extraño momento donde su vista se nubló de manera total. Sin embargo, eso no dio para más y hoy se encuentra en perfecto estado.

