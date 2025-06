Despídete de la dieta: ¿sabías que los tacos no son una comida chatarra? Son saludables

Hay muchas ideas equivocadas sobre los tacos, y una de las más comunes es que son “comida chatarra”. Pero no, no lo son. De hecho, pueden ser saludables si se preparan con ingredientes frescos y sin exceso de grasa.

Así lo explica Amanda Gálvez Mariscal, académica de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien aprovechó el Día del Taco (sí, existe y se celebra cada 31 de marzo) para recordarnos que los tacos son parte de nuestra cultura… y también de una alimentación balanceada.

La base, la tortilla de maíz nixtamalizado, es una joyita nutricional: aporta calcio —ideal si no consumes lácteos— y además es parte importante de la economía local. Así que antes de juzgar a los tacos, mejor ve qué les estás poniendo encima.

¿Puedes comer tacos si estás a dieta?

Claro que sí, solo hay que hacer elecciones más conscientes. En vez de tacos fritos, muchas taquerías ya ofrecen tortillas pasadas por el comal sin nada de grasa.

Y el relleno puede ser tan variado como se quiera: desde frijolitos con nopales, hasta huitlacoche, requesón, calabacitas o flor de calabaza. Todo depende del antojo del día y de lo que tengas a la mano.

Lo importante es entender que no se trata de satanizar la tortilla ni el taco, sino de verlos como lo que son: una opción completa, práctica y adaptable a cualquier tipo de alimentación.

Además, los carbohidratos complejos que aportan son fundamentales para el cuerpo y no te van a hacer subir de peso si los comes con medida.

¿Qué beneficios tiene comer tortilla de maíz?

La tortilla de maíz nixtamalizado tiene muchos más beneficios de los que solemos pensar. Su proceso de elaboración con cal no solo mejora la textura, también hace que el maíz libere niacina y absorba mucho más calcio.

Por eso hay quienes la llaman “la leche de los pobres”: porque alimenta, fortalece los huesos y es accesible para todos.

Y si a eso le sumamos que el maíz se cultiva en todo México y representa más del 86 % de la producción nacional de granos, entonces queda claro que apoyar el consumo de tortillas es también apoyar al campo mexicano.

Así que no, los tacos no son el enemigo. Tal vez lo que nos hace daño no son los tacos, sino haber dejado de comer comida tradicional para llenarnos de productos ultraprocesados. Comer tacos puede ser tan sano como tú quieras. Solo hay que saber elegir.