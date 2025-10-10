El peor error posible: mesero arruina una propuesta de matrimonio por una confusión y el VIDEO se hace viral

No hay un momento más importante para una pareja que dar el “sí, quiero”, y a veces algunos hacen una sorpresa en el restaurante para sorprender con la propuesta escondiendo el anillo en los platillos. Sin embargo, en el caso de la historia de esta relación, nada salió como esperaban y todo quedó registrado en un video que después se hizo viral.

¿Qué se ve en el video viral de la propuesta de matrimonio fallida?

Una cena en un restaurante de España se volvió viral cuando Laura Zurrón, usuaria de TikTok @117films, encontró un anillo de compromiso escondido en su postre. Lo que parecía un simple volcán de chocolate escondía una sorpresa inesperada.

Al principio, Laura pensó que su pareja estaba a punto de proponerle matrimonio, imaginando un momento romántico e inolvidable.

Sin embargo, él negó cualquier intención de compromiso, dejando a ambos confundidos y sorprendidos por la situación.

En ese instante, Laura decidió grabar todo con su teléfono y compartir con sus seguidores este impensado momento. “¡No lo puedo creer, hay un anillo de compromiso en mi postre!”, exclama al iniciar el video.

Con su móvil, enfoca el postre y, con ayuda de una cuchara, descubre el anillo oculto bajo una generosa capa de dulce. Su rostro reflejaba asombro mientras murmuraba, incrédula: “¡Estaba dentro del volcán de chocolate!”.

Lo más llamativo es que su pareja aseguró no haber tenido ninguna intención de dar ese paso en la relación, lo que provocó especulaciones sobre cómo había llegado el anillo a ese plato.

Un error divertido: ¿qué pasó realmente?

“Se debe haber confundido el camarero y nos ha traído un postre de otra persona que iba a proponerle matrimonio a alguien”, comentó la joven durante la grabación. “Seguro que esa persona está todo confundido porque su novia no sacó el anillo”, añadió entre risas.

Fuente: Canva Video Viral: el anillo de casamiento estaba en un volcán de chocolate, pero no era para la mesa correcta.

Tras investigar lo sucedido, llegaron a la respuesta de lo que pasó. La pareja se enteró de que todo había sido un error: el mesero se equivocó de mesa y entregó el postre con el anillo por equivocación.

Lo que debía ser un momento romántico y planeado terminó siendo todo lo contrario aunque, sin dudas, las risas no faltaron.

¿Y la reacción de los usuarios al video viral?

El video de la reacción de Laura se volvió viral en TikTok, acumulando en menos de dos días más de 3 millones de reproducciones, 106 mil “me gusta” y miles de comentarios de usuarios de todo el mundo.

Muchos se rieron del accidente, mientras otros reflexionaron sobre la importancia de planear cuidadosamente una propuesta de matrimonio. Lo que quedó sin respuesta fue quién terminó quedándose con el anillo de compromiso, sumando un giro más a esta situación tan alocada.