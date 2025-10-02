Esta mujer ganó la lotería preguntándole los números a ChatGPT: la impactante historia

La Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto parte de nuestro día a día, ayudando en tareas simples y en decisiones que antes parecían imposibles. Pero pocos imaginaron que su poder también podría dar los números de la lotería. En este caso, una mujer cambió su vida para siempre al confiar en su instinto y dejarse guiar por las acertadas recomendaciones de ChatGPT. ¡Y ganó!

¿Cómo una abuela de Estados Unidos ganó la lotería gracias a ChatGPT?

Este hecho tan particular le pasó a Carrie Edwards, viuda y abuela de Midlothian, Virginia, quien decidió probar suerte en la lotería Powerball por primera vez. Como relata DW, sin experiencia en juegos de azar, buscó un método poco común: le pidió a ChatGPT que le sugiriera algunos números.

La inteligencia artificial le advirtió que no había garantía de ganar, pero aun así le dio una combinación que ella decidió jugar. La abuela, algo escéptica al principio, decidió seguir la sugerencia y probar suerte.

Fuente: Canva Una mujer se llevó una fortuna en la lotería gracias al Chat GPT

Días después, mientras trabajaba, recibió una notificación que le cambió el día: debía reclamar un premio. Al principio pensó que era una broma o una estafa, pero al revisar su cuenta descubrió que había acertado cuatro de los cinco primeros números y el Powerball usando los números de ChatGPT.

Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en un premio de 150.000 dólares, es decir, unos 2.7 millones de pesos, que no solo cambiaría su vida, sino que también abrió la puerta a nuevas formas de jugar para muchas personas que hasta entonces no habían contemplado esta opción.

Por su parte, consciente de la fortuna que recibió, la protagonista de este gran suceso decidió donar la totalidad del premio a tres organizaciones benéficas para que hagan uso de ella.

¿Existe algún algoritmo para ganar la lotería según el ChatGPT?

Según responde la propia inteligencia artificial, “el Chat GPT no puede predecir los números ganadores”, ya que todo gira en torno a la suerte. Por eso, “ninguna herramienta, por más avanzada que sea, puede garantizar un resultado ganador”, menciona la propia aplicación

Lo que sí puede hacer es generar combinaciones de números aleatorias, ofrecer consejos sobre cómo organizar tus apuestas o explicar las probabilidades de los juegos.

Fuente: Canva ¿El ChatGPT tiene algún método para dar los números ganadores de la lotería?

Esto puede hacer que la experiencia sea más divertida y ordenada, pero no aumenta las posibilidades reales de ganar, ya que sigue siendo cuestión de azar.

¿Cuál es la mejor estrategia para ganar la lotería?

Tal como señala La Lotera, la mejor estrategia para jugar a la lotería es entender que no hay un método seguro para ganar, ya que todo depende del azar.

Cada número tiene la misma probabilidad de salir, por lo que lo importante es jugar con responsabilidad y no gastar más de lo que puedas permitirte.

Algunas personas intentan aumentar sus chances evitando combinaciones muy comunes o fechas especiales, así reducen la posibilidad de tener que compartir el premio.

Otra opción es jugar en grupo o en “peñas”, lo que permite comprar más boletos sin gastar demasiado.

Por último, es importante mantener la cabeza fría. La lotería debe verse como un entretenimiento y nunca como una manera de ganar dinero seguro.