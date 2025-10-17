Este el Pueblo Mágico secreto que se ubica en Guanajuato y nadie sabe de su existencia

Si tienes ganas de escaparte a algún lugar hermoso donde poder descansar con amigos o familia, pues te tenemos una opción ideal para desconectarte del mundo.

En México podemos encontrar 177 pueblos mágicos pero no todos son conocidos por los turistas extranjeros e incluso por los propios mexicanos.

El sitio que te vamos a presentar aquí cuenta con una presa, un centro histórico divino y lo mejor de todo es que es muy económico.

¿Cuál es el Pueblo Mágico que oculta Guanajuato?

El pueblo en cuestión es Jalpa de Cánovas, que se ubica en el municipio de Purísima del Rincón. El mismo ofrece atractivos, bellezas e historia.

Popularmente es muy conocido como “El Granero de México”, debido a que su suelo fértil le dio la oportunidad de convertirse en uno de los principales productores de alimentos del territorio nacional.

Juan Villaseñor fue quien fundó este pueblo en 1542, luego de que la corona le otorgara 7.365 hectáreas para que lo utilizara en ganado y caballerías de tierra. Los primeros habitantes eran de la familia de Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide.

¿Qué puedes hacer en Jalpa de Cánovas?

Uno de los mayores atractivos son las haciendas y casas que parecen haber quedado inmortalizadas en el tiempo por lo que conserva su apariencia original.

En Guanajuato siempre presumimos nuestros Pueblos Mágicos.



Tenemos 6, y cada uno tiene su encanto único: Dolores Hidalgo C.I.N., Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Yuriria, Salvatierra y Comonfort. Todos tienen algo que te sorprenderá… ¿cuál te falta por conocer? ☺️ pic.twitter.com/FXdBBi2w2f — Gobierno de la Gente (@gobgente) October 5, 2025

Aquí también hay huertos de membrillo, nogales, trigales y viñedos por lo que en el verano las vendimias se vuelven un evento familiar importante.

También en este pueblo mágico podrás encontrar haciendas, bodegas, manantial, jardines, entre otras atracciones.

El pueblo mágico está ubicado en la zona centro-occidental, por lo que colinda con Jalisco, Purísima del rincón, San Francisco del rincón, Silao y León.

Sin dudas este es el lugar ideal para que puedas descansar y disfrutar. El pueblo mágico no es muy conocido por lo que no hay tantos visitantes, pero tiene mucho por ofrecer a los turistas y dejarlos encantados de querer volver.

