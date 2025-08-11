En qué colonia de CDMX está el mejor lugar para vender tus monedas antiguas o conmemorativas

Las monedas y billetes antiguos pueden valer más de lo que imaginas, y si tienes un ejemplar cuyo valor real desconoces, quizá sea momento de acudir a una casa de numismática para que expertos lo analicen. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT cuáles son las más confiables y en qué colonias de la CDMX (Ciudad de México) se encuentran.

Según reveló la IA, hay al menos 2 colonias que destacan por su gran número de negocios especializados, sobre todo en monedas antiguas.

1. Colonia Centro

Monedas y Medallas de Palma (Calle de Palma, cerca de Madero): es referencia en el rubro, con valuaciones justas hechas por expertos.

Numismática Carranza (Isabel la Católica): con más de 40 años de experiencia, ofrece asesoría personalizada.

El Mundo de la Moneda (Francisco I. Madero): tienda confiable con presencia online, ideal para ventas seguras.

Numismática Pontevedra y Casa El Barón Numismática, también en Madero o República de Uruguay, son opciones adicionales con buena reputación.

2. Coyoacán

Casa Clío (Avenida Melchor Ocampo, colonia Monte de Piedad): buena opción tanto para empezar en numismática como para vender piezas valiosas.

(ESPECIAL/Banxico) Estas son las monedas de 20 pesos que venden en millones. ¿Son realmente valiosas?

Aunque también hay otras opciones en la colonia Nápoles y en la colonia Águilas, y Álvaro Obregón, la realidad es que te conviene ir al Centro Histórico por la gran variedad de opciones, así puedes preguntar en cada una de ellas y llegar a tu propia conclusión.

¿Cómo saber si una moneda es valiosa?

Hay un montón de características que hacen especial a una moneda , ya sea por su historia o el material que en el que se ha fabricado. Sin embargo, según expertos, aquellas divisas que realmente se roban la atención y suben su precio de manera exorbitante, casi siempre son porque contienen errores o son una rareza para los coleccionistas.

Estas son algunas monedas mexicanas que valen mucho

Moneda de $20 pesos de Octavio Paz : se vende hasta en $500 pesos en Mercado Libre o eBay.

: se vende hasta en $500 pesos en Mercado Libre o eBay. Moneda de $10 pesos de Miguel Hidalgo : se vende en hasta $850 pesos por ser tan rara.

: se vende en hasta $850 pesos por ser tan rara. Moneda de $5 pesos del Bicentenario : llega a valer hasta $120,000 pesos en algunos casos, pero conviene verificar bien.

: llega a valer hasta $120,000 pesos en algunos casos, pero conviene verificar bien. Monedas de $50 pesos antigua (Coyolxauhqui): son muy codiciadas por su valor histórico y cultural.

(ESPECIAL/Canva) La moneda de 20 pesos de Octavio Paz fue acuñada en el año 2000 y estuvo en circulación hasta 2001.

Así que, si tienes una de estas monedas o una guardada que sospechas de su valor, acude a uno de estos lugares para que no te quedes con la duda.

