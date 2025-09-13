¿Encuentras sal en tu puerta? Pues puede ser símbolo de brujería

La sal es un elemento de la cocina que está presente en todas las casas pero también es un ingrediente poderoso en el mundo del esoterismo y brujería. La misma puede ser usada para proteger pero también para dañar.

Ritual de Padme Vidente para eliminar un trabajo de brujería [VIDEO] Con este ritual, nadie volverá a hacerte daño.

En caso de que hayas encontrado sal esparcida en tu entrada, y sospechas que se trata de algo mal intencionado, pues es importante que tengas en cuenta las maneras de proteger tu energía y hogar.

¿Qué significa que haya sal en la puerta?

En prácticas de brujería, la sal puede utilizarse como medio para bloquear caminos, cortar la prosperidad o enviar cargas de energía densa hacia el lugar donde se coloca.

Lo que hacen las personas con maldad, es colocar sal frente a la puerta de tu casa con la intención de dificultar tu estabilidad económica, crear tensiones familiares o discusiones en el hogar, cerrar caminos espirituales y laborales e impedir que la energía positiva fluya en tu vida.

¿Qué tienes que hacer si encuentras sal en tu puerta?

Neutralizar con agua bendita

Lo primero que debes hacer es rociar agua bendita en la sal. Así podrás anular cualquier negativa que pueda haber sido depositada en ella. También es recomendable orar y puedes decir lo siguiente;

“En el nombre de la luz y la protección divina, anulo cualquier mal que haya sido enviado a este hogar.“

Limpiar con agua corriente

Luego de haber realizado el paso anterior, tienes que lavar la zona. Puedes hacerlo con manguera o balde con el objetivo de sacar los granos fuera del portal. El agua tiene que disolver por completo el rastro de sal para llevarse la energía negativa.

La sustancia más demonizada de la cocina:

La sal.



Te han hecho creer que debías evitarla a toda costa.



Pero esa idea te ha dejado débil, con antojos constantes y sin energía.



Aquí tienes 7 verdades sobre la sal NATURAL que podrían cambiar tu salud para siempre. 👇 pic.twitter.com/bTTtwWPxES — El Hombre Estoico (@ElHombrestoico) July 26, 2025

Protege la entrada de tu hogar

Además de limpiar, es recomendable fortalecer la protección espiritual de tu casa. Algunas opciones sencillas incluyen: amuletos de protección como el ojo turco, la herradura o una cruz.

También puedes usar plantas purificadorascomo la albahaca, romero o ruda cerca de la puerta ayuda a repeler energías negativas y a atraer armonía.

Por último, puedes esparcir una fina línea de sal marina o sal gruesa en el marco interior de tu puerta (del lado de adentro). En este caso, la sal actúa como barrera protectora, pero recuerda renovarla cada cierto tiempo.