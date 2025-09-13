inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Horóscopos
Nota

La astrología revela cuáles son los signos con la mirada más hipnótica

Por medio de la mirada podemos transmitir mucha información nuestra. Si alguien sabe de esto, son los algunos signos del zodiaco que tienen una mirada que puede hipnotizarte.

mirada-signosdelzodiaco.png
Pexels
Agustina Morán | Marktube
Horóscopos
Compartir
  •   Copiar enlace

Para muchos los ojos son es el espejo del alma y transmiten mucho por medio de ellos. En este sentido la astrología ha develado cuáles son los signos que poseen una mirada que es imposible de ignorar.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas

Crédito: Bang Showbiz
[VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Por medio de los ojos se transmite poder, misterio, pasión y te atrapan sin necesidad de palabras. De acuerdo a la astrología, estos signos son Escorpio, Piscis, Capricornio y Acuario.

¿Cuáles son los signos con mirada hipnótica?

Escorpio

Quienes nacen bajo el signo de Escorpio, tienen una mirada penetrante y magnética. Los rige Plutón que es quien les otorga un aura de misterio y profundidad que se refleja en sus ojos.

Conuna sola mirada de Escorpio puedes resultar intimidado mientras que otros lo encuentran fascinantes. Ellos transmiten intensidad emocionas y una atracción que es difícil de resistir. Muchas personas confiesen haberse sentido “desnudas” frente a su mirada.

Piscis

Los de Piscis se encuentran regidos por Neptuno que es el planeta de los sueños y la espiritualidad. Los de Piscis tienen una mirada dulce y profunda que refleja su mundo interior.

Pareciera que sus ojos hablan por sí mismo, transmiten compasión, ternura y sensibilidad. Su mirada es hipnótica ya que conecta directamente con las emociones más puras. Pueden transmitir amor incondicional y comprensión sin necesidad de hablar.

Capricornio

A Capricornio se lo asocia con la disciplina y la seriedad, pero su mirada tiene un gran magnetismo que muchos no pueden ignorar. Están regidos por Saturno por lo que sus ojos reflejan firmeza, seguridad y control.

La mirada de Capricornio es hipnótica porque transmite determinación y autoridad. Quien se cruza con sus ojos percibe una fuerza interior que genera respeto y admiración.

Acuario

Por último tenemos a Acuario que está regido por Urano y posee una mirada especial ya que mezcla misterio, inteligencia y un toque enigmático. Sus ojos dan la sensación de que van más allá del presente.

La mirada acuariana es hipnótica porque despierta curiosidad y desconcierto. Sus ojos son una fuente de atracción irresistible. Quien se cruza con la mirada de Acuario siente que detrás de sus ojos hay un mundo por descubrir.

Salud y bienestar
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×