La astrología revela cuáles son los signos con la mirada más hipnótica
Por medio de la mirada podemos transmitir mucha información nuestra. Si alguien sabe de esto, son los algunos signos del zodiaco que tienen una mirada que puede hipnotizarte.
Para muchos los ojos son es el espejo del alma y transmiten mucho por medio de ellos. En este sentido la astrología ha develado cuáles son los signos que poseen una mirada que es imposible de ignorar.
Por medio de los ojos se transmite poder, misterio, pasión y te atrapan sin necesidad de palabras. De acuerdo a la astrología, estos signos son Escorpio, Piscis, Capricornio y Acuario.
¿Cuáles son los signos con mirada hipnótica?
Escorpio
Quienes nacen bajo el signo de Escorpio, tienen una mirada penetrante y magnética. Los rige Plutón que es quien les otorga un aura de misterio y profundidad que se refleja en sus ojos.
Conuna sola mirada de Escorpio puedes resultar intimidado mientras que otros lo encuentran fascinantes. Ellos transmiten intensidad emocionas y una atracción que es difícil de resistir. Muchas personas confiesen haberse sentido “desnudas” frente a su mirada.
Piscis
Los de Piscis se encuentran regidos por Neptuno que es el planeta de los sueños y la espiritualidad. Los de Piscis tienen una mirada dulce y profunda que refleja su mundo interior.
Pareciera que sus ojos hablan por sí mismo, transmiten compasión, ternura y sensibilidad. Su mirada es hipnótica ya que conecta directamente con las emociones más puras. Pueden transmitir amor incondicional y comprensión sin necesidad de hablar.
Capricornio
A Capricornio se lo asocia con la disciplina y la seriedad, pero su mirada tiene un gran magnetismo que muchos no pueden ignorar. Están regidos por Saturno por lo que sus ojos reflejan firmeza, seguridad y control.
La mirada de Capricornio es hipnótica porque transmite determinación y autoridad. Quien se cruza con sus ojos percibe una fuerza interior que genera respeto y admiración.
Acuario
Por último tenemos a Acuario que está regido por Urano y posee una mirada especial ya que mezcla misterio, inteligencia y un toque enigmático. Sus ojos dan la sensación de que van más allá del presente.
La mirada acuariana es hipnótica porque despierta curiosidad y desconcierto. Sus ojos son una fuente de atracción irresistible. Quien se cruza con la mirada de Acuario siente que detrás de sus ojos hay un mundo por descubrir.