Tras rumores de separación, esposa de Adrián Marcelo lanza polémico mensaje

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que el influencer Adrián Marcelo, estaba atravesando una crisis en su matrimonio con Karina Puente. En una entrevista manifestó que estaría analizando su divorcio pero no hay una confirmación oficial.

El creador de contenido dijo que estaban pasando algunas situaciones difíciles en su matrimonio con la influencer. Así es que deja entrever que no había claridad en su futuro y se especulaba una separación.

Uno de los motivos que llevaría a la crisis del matrimonio es la obsesión de Marcelo con su trabajo por lo que descuidó su vida amorosa. También señaló que no podía hablar más.

¿Qué dijo la esposa de Adrián Marcelo?

En el medio de estos rumores de separación entre Adrián Marcelo y su esposa Karina puente, pues la influencer mostró actividad en su cuenta de Instagram pero no ha reaccionada a la controversia que protagoniza.

En sus historias de Instagram, la influencer Karina Puente compartió los momentos que vivió en su viaje a ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Allí se la pudo ver en compañía de otras personas pero en ninguna imagen aparece Adrián Marcelo.

Hasta el momento Karina Puente no ha hablado sobre la crisis que atraviesa con el creador de contenido. Todos los rumores surgieron por parte de las declaraciones de Adrián Marcelo.

Sin dudas los usuarios ya tomaron estas historias como una confirmación de que la pareja está distanciada. Así es que las expectativas están en que alguno de los dos involucrados salga a hablar sobre su relación.

¿La pareja se encuentra separada?

Durante una entrevista, Adrián Marcelo manifestó que estaban pasando por situaciones difíciles con Karina Puente por lo que se supone que viven en una crisis. No hay nada confirmado ya que el creador contenido no se explayó sobre el tema.

