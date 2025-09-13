Una famosa tiktoker, se encuentra en fase terminal y a punto de morir : ¿De quién se trata?

Una famosa tiktoker ha revelado una triste noticia ya que se encuentra en una fase terminal y está a punto de morir. De esta manera sus miles de seguidores han quedado muy preocupados.

La mujer de 36 años han manifestado que ya está en una etapa muy terminal y que su función pulmonar ha disminuido drásticamente por lo que se sitúan en un 12% de capacidad.

¿Quién es la tiktoker que reveló estar al borde de la muerte?

La tiktoker en cuestión es Brooke Eby, que nació en 1989 en Estados Unidos. Durante su vida ha sido muy activa y saludable, además se desarrolló en el área de la tecnología y el marketing por lo que trabajo en empresas de alto perfil como directora de productos.

Toda su vida transcurría con normalidad hasta que en el 2018 comenzó a experimentar síntomas físicos inexplicables, como rigidez muscular y pérdida de fuerza en las extremidades.

Debido a este diagnóstico es que decidió comenzar a crear contenido para inspirar a miles de personas con su visión valiente y auténtica. “Sabíamos a dónde se dirigía este tren”, dijo recientemente en un video.

¿Qué enfermedad padece la influencer Brooke Eby?

La tiktoker Brooke Eby, decidió hacer consultas médicas debido a las molestias que presentaba. El diagnóstico fue devastador ya que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva, neurodegenerativa y sin cura conocida.

Esta enfermedad deteriora de forma gradual las neuronas motoras responsables del control muscular voluntario, lo que impacta funciones esenciales como caminar, hablar, tragar y respirar.

Si bien este fue un golpe muy fuerte para la influencer, ella decidió hacer pública su vivencia. Por medio de sus perfiles en TikTok e Instagram bajo el alias @limpbroozkit, comenzó a relatar su día a día con un estilo distintivo: mezclando humor, transparencia y evitando dramatismos innecesarios.

Actualmente la creadora de contenido ha perdido la movilidad en casi todo su cuerpo y depende de una silla de ruedas y un aparato BiPAP para respirar. En un vídeo subido hace unas horas la influencer dio un pronóstico poco alentador.