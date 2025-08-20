Esto es lo que ocurre si preguntas la hora en un sueño

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales entretenimientos a nivel mundial. Plataformas como Instagram, TikTok o Facebook atraen la atención de millones de usuarios y son principalmente los videos los que se llevan todas las miradas. En esta ocasión te diremos lo que pasa si preguntas la hora en un sueño.

Es cierto que las tendencias en las redes sociales se van modificando, y a gran velocidad, pero actualmente se está viralizando una que ya lo hizo tiempo atrás. Son principalmente usuarios de TikTok los que hacen referencia a por qué las personas no debería de preguntar la hora o la fecha dentro de un sueño y la explicación ha revolucionado a los internautas.

Sueño en pesadilla

De acuerdo con lo que afirman algunos usuarios en TikTok, cuando una persona se encuentra dentro de un sueño puede tener momentos de lucidez y es aquí en donde se debe recordar que no es aconsejable preguntarle a nadie, de quienes integran ese sueño, qué hora es o en qué fecha se encuentran.

La explicación que ofrecen estos internautas es que el sueño podría convertirse en una verdadera pesadilla. Preguntar la hora dentro de un sueño, dicen, podría poner en peligro al dueño de ese sueño debido a la existencia de diferentes planos, más allá del de nuestra realidad.

¿Qué pasa si preguntas la hora en un sueño?

Siempre en base a lo expresado por los usuarios de TikTok, y sin una base científica, cuando en un sueño alguien pregunta la fecha o la hora estaría revelando al resto de los protagonistas del sueño que no pertenece a ese plano. Por lo tanto, los entes que habitan ese plano podrían intentar pasar al plano de la realidad utilizando a quien está soñando.

Esta tendencia no solo difunde miedo e intriga entre los usuarios de esta red social sino que ha desatado un intenso debate. Algunos creadores de contenido han contado supuestas experiencias propias o vividas por otras personas que se relacionan con los sueños y con la arriesgada decisión de consultar la hora. ¿Te atreverías?.