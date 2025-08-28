La grafología señala un detalle en la escritura que puede exponer a los infieles

La disciplina conocida como grafología expone diferentes aspectos de su estudio y permite descubrir, entre otras cosas, patrones de comportamiento comunes en algunas personas. Siempre de acuerdo a la forma de escribir, algunas personas que son infieles pueden quedar al descubierto.

¿Cómo preparar tacos pollo con jamaica?: Sigue esta receta del Chef Ismael Zhu [VIDEO] Acómpañanos a preparar esta deliciosa receta de Ismael Zhu para tu familia.

Quienes buscan prevenir relacionarse con una persona infiel pueden encontrar señales que les permitan salir airosos de ello. La grafología tiene algunas estrategias para ayudar en este aspecto y por eso podría convertirse en una gran aliada para prevenir ser traicionados.

¿Qué es la grafología?

De acuerdo con un informe difundido por la Universidad Nacional de México (UNAM), la grafología es una disciplina del conocimiento humano que estudia la personalidad a través de la escritura. “Sirve como auxiliar de ciencias como la psicología, la medicina, el derecho, la psiquiatría y la pedagogía”, precisa el escrito.

La UNAM remarca que la grafología puede considerarse más comúnmente dentro del campo de la psicología, como una técnica gráfica proyectiva de la personalidad. Es en este punto que esta disciplina puede servir de apoyo para determinar si una persona tiene inclinación por ser infiel cuando se encuentra en una relación sentimental.

¿Cómo descubrir a alguien infiel por su forma de escribir?

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la grafología señala que podría ser posible descubrir rasgos de la personalidad que vinculan a las personas con la infidelidad. Esta disciplina, en algunas de sus corrientes, pone el foco en que la forma de escribir podría revelar comportamientos que se asocian a la infidelidad o a dificultades para comprometerse.

En esta oportunidad, la grafología señala que se debe prestar mucha atención a cómo una persona escribe la letra “C”. Si la forma de esta letra es con puntas muy separadas o abiertas, esta disciplina indica que su personalidad es de alguien que busca placer inmediato, con baja disposición a comprometerse y más propensa a incurrir en conductas de engaño.

El otro ejemplo es con la letra “E” sobre la cual la grafología señala que quienes la escriben con la parte superior abierta reflejan una personalidad en constante búsqueda de libertad. De todos modos, también precisa que cuando se realizan letras muy cerradas pueden expresar reserva, por lo que puede tratarse de alguien que puede llegar a cometer una infidelidad.