Antes de Taylor Swift: ellas fueron las novias famosas de Travis Kelce

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce sacudió las redes sociales y la prensa internacional. La pareja confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram, donde se apreciaba el impresionante anillo que el jugador de la NFL le entregó a la cantante.

A raíz de la noticia, los fanáticos no solo celebraron la relación, también comenzaron a indagar en las historias pasadas de ambos. Mientras muchos recuerdan a los exnovios de Taylor, también surgió la pregunta sobre quiénes fueron las mujeres que conquistaron al futbolista antes de la intérprete de Cruel Summer.

El historial amoroso de Travis Kelce

La primera relación mediática de Kelce fue con Maya Benberry, ganadora del reality Catching Kelce en 2016. Aunque su romance se prolongó algunos meses después del programa, finalmente se separaron y ella optó por alejarse del mundo del espectáculo.

Posteriormente, el jugador mantuvo una relación más duradera con Kayla Nicole, periodista deportiva con quien estuvo entre 2017 y 2022. La pareja solía aparecer en alfombras rojas y eventos, aunque enfrentaron varias pausas hasta que finalmente confirmaron su ruptura definitiva. Actualmente, Nicole se dedica al wellness y conduce el podcast The Pre-game.

En 2022 se le vinculó con la presentadora Zuri Hall, aunque esta relación nunca fue confirmada y quedó en simples rumores después de que ella fue vista en un palco de los Kansas City Chiefs. Meses más tarde, el propio Kelce declaró que estaba soltero.

La historia con Taylor Swift

El flechazo con la cantante ocurrió tras un concierto del ‘Eras Tour’, cuando Travis intentó regalarle una pulsera de la amistad, costumbre entre los fanáticos de Swift. Aunque no logró entregarla en ese momento, la cantante terminó buscándolo al enterarse de su gesto, iniciando así una historia de amor que hoy se ha formalizado con un compromiso.

Con este paso, la pareja se perfila como una de las más mediáticas del entretenimiento y el deporte, mientras millones esperan ansiosos los detalles de la boda y el estreno del nuevo álbum de Swift, el próximo 2 de octubre.

