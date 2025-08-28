Qué tan peligroso es para cada signo del Zodiaco jugar a la Ouija: ¿te atreverías?

La sola palabra “Ouija” ya genera escalofríos. Y es que no importa si se cree o no en ella, pues su energía, el misterio que la envuelve y las historias que hemos escuchado desde siempre hacen que se sienta como algo más que un simple juego de mesa. Pero, ¿qué tan peligroso es jugarla para cada persona? Es posible que a través de los signos del Zodiaco, nos demos una idea.

Según la astrología, hay signos que tienden a atraer más energías, otros que no saben poner límites, y por eso, algunos que simplemente… no deberían ni acercarse.

Así que, para saber cuáles son los signos más propensos a este tenebroso juego, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) y lo que respondió generó escalofríos.

¿Jugar a la Ouija es igual para todos los signos?

Cada signo tiene una energía distinta y reacciona de forma diferente ante lo desconocido. Algunos signos son más espirituales, más curiosos o incluso más propensos a abrir portales sin querer.

Canva El signo del Zodiaco que más se asustaría al jugar con la Ouija

Otros simplemente son tan escépticos que podrían jugar sin que pase nada… o al menos eso creen. Por eso, la astrología puede dar una idea (aunque sea simbólica) del tipo de conexión que cada persona podría tener con algo como la Ouija.

Qué tan peligroso es jugar la Ouija, según tu signo

De acuerdo con IA de ChatGPT, así sería el cómo reaccionarían los signos al manipular un tablero de Ouija:



Aries : impulsivo, no mide consecuencias. Se lanza “por diversión”, pero puede abrir cosas sin saber cerrarlas.

: impulsivo, no mide consecuencias. Se lanza “por diversión”, pero puede abrir cosas sin saber cerrarlas. Tauro : escéptico pero terco. Si juega y siente algo raro, se obsesiona. Mejor no tentar al destino.

: escéptico pero terco. Si juega y siente algo raro, se obsesiona. Mejor no tentar al destino. Géminis : juega de curioso, pero se engancha más de lo que admite. Podría terminar soñando cosas raras.

: juega de curioso, pero se engancha más de lo que admite. Podría terminar soñando cosas raras. Cáncer : hiperconectado a lo emocional. Atrae energía sin filtro. Podría abrirse de más, incluso sin querer.

: hiperconectado a lo emocional. Atrae energía sin filtro. Podría abrirse de más, incluso sin querer. Leo : valiente, sí, pero a veces desafiante con lo desconocido. Ojo con retar lo que no entiende.

: valiente, sí, pero a veces desafiante con lo desconocido. Ojo con retar lo que no entiende. Virgo : racional al inicio, pero si algo no cuadra, entra en paranoia. Su mente no se lo perdonará.

: racional al inicio, pero si algo no cuadra, entra en paranoia. Su mente no se lo perdonará. Libra : juega por no quedarse fuera, pero energéticamente absorbe todo. Y lo lleva a casa.

: juega por no quedarse fuera, pero energéticamente absorbe todo. Y lo lleva a casa. Escorpio : conector natural con lo oculto. Podría contactar algo y no querer soltarlo después.

: conector natural con lo oculto. Podría contactar algo y no querer soltarlo después. Sagitario : de risa fácil… hasta que pasa algo. Luego no lo cuenta, pero lo siente.

: de risa fácil… hasta que pasa algo. Luego no lo cuenta, pero lo siente. Capricornio : no cree, pero si llega a vivir algo, no lo supera en meses. Mejor evitar.

: no cree, pero si llega a vivir algo, no lo supera en meses. Mejor evitar. Acuario : lo toma como experimento. El problema es que su energía también abre puertas raras.

: lo toma como experimento. El problema es que su energía también abre puertas raras. Piscis: NO. Esponja emocional y espiritual. Puede no cerrar nada de lo que se abra.

Entonces... ¿es malo jugar a la Ouija?

Desde el punto de vista astrológico, algunos signos están más expuestos que otros. Y si bien muchas personas lo ven como un juego, los signos más sensibles o intuitivos podrían quedar emocional o energéticamente alterados, incluso si no creen en eso.

Así que, si eres alguien sensible, emocional o con experiencias paranormales pasadas, lo mejor es no tentarle al destino y evitar este tipo de juegos.