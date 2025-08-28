Emiliano Aguilar acusa a Pepe Aguilar de tratarlo como un trabajador más y hacer diferencias con sus hermanos

Desde hace meses, Emiliano Aguilar ha dejado claro que ya no se callará nada en cuanto al distanciamiento que tiene con su padre y la relación que alguna vez llevó con él. Hace unos días, acusó a Pepe Aguilar de hacer diferencias en el trato que le daba a él y a sus medios hermanos. Además, se refirió a él como una “lacra”.

Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar y el único hijo que el cantante de regional mexicano tuvo con la también cantante Carmen Treviño. Esta pareja se separó cuando Emiliano era un bebé, lo que generó un distanciamiento que ha traído fuertes repercusiones en esta familia.

Emiliano Aguilar dice que su padre le daba el mismo trato que a los trabajadores

En su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar publicó un video en el que plantea una situación que vivió con Pepe Aguilar. Preguntó a sus seguidores cómo se sentirían con un papá que tiene recursos para quedarse en los hoteles más lujosos de los destinos que visita y ahí se hospeda con gran parte de la familia, pero a ellos los deja en un motel con los trabajadores.

El rapero de 32 años dio a entender que esta situación se repitió en diversas ciudades como Chicago o Seattle, donde a él lo hospedaban con los trabajadores mientras sus medios hermanos tenían grandes suites a su disposición.

Dijo que a él no le importa dónde duerma e incluso se hizo amigo de todos los trabajadores de Pepe Aguilar, pero “es la acción” lo que le molesta a largo plazo. También dejó claro que su video era para que la gente se diera cuenta de cómo son las cosas desde su perspectiva.

No ha sido el único video que en los últimos días ha publicado Emiliano en contra de Pepe. En otro clip explica que él había prometido nunca faltarle al respeto a su padre, pero eso cambió porque este último habló mal de su madre. “‘Amá, aquí tienes un soldado que te va a proteger de todos estos lacras”, dijo Emiliano.

En una entrevista con la periodista Pati Chapoy, Pepe Aguilar aseguró que Carmen Treviño se llevó todos los bienes materiales al abandonar la casa que compartían. “No voy a dejar que nadie le falte al respeto a mi mamá”, respondió Emiliano ante esas declaraciones.