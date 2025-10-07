Si piensas en costas poderosas, Cancún viene a la mente: arena blanca, agua cristalina, resorts deslumbrantes. Pero hay otra playa espectacular en México que muchos consideran más brutal por su fuerza, imponencia y carácter salvaje.

No es una playa para turistas casuales: es para quienes aman el mar en toda su intensidad. Esa playa es Playa Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca. ¿Te imaginabas el resultado? Aquí te contamos todos los detalles de esta decisión de ChatGPT.

¿Qué hace a Zicatela la playa más espectacular de México?

Zicatela no es simplemente hermosa; es una montaña de agua viva que exige respeto. Aquí algunos datos que respaldan esa afirmación:



El gobierno del estado de Oaxaca reconoce que las olas en Zicatela pueden alcanzar hasta 6 metros de altura , ideales para surfear bajo condiciones extremas.

, ideales para surfear bajo condiciones extremas. Esta playa es escenario del Internacional Zicatela Mexican Pro, el torneo de surf más grande del país , lo cual confirma su nivel competitivo y visibilidad internacional.

, lo cual confirma su nivel competitivo y visibilidad internacional. En registros oficiales de geografía costera, se señala que Zicatela es la única playa de Puerto Escondido con oleaje extraordinario, mientras que otros litorales locales reportan olas moderadas.

Así, Zicatela combina una costa amplia, arenal extenso y uno de los oleajes más intensos del país, lo que le vale el apodo de “Pipeline Mexicano” entre surfistas y aficionados.

Canva La playa más espectacular de México para la IA, es Zicatela, en Oaxaca

¿Qué otras playas son tan buenas como Zicatela, Oaxaca?

Tal vez algunas costas del Pacífico también tienen olas intensas, pero casi ninguna combina longitud, cultura surf, notoriedad internacional y desafío técnico como Zicatela.

Por ejemplo, la playa compite con lugares como La Punta de Zicatela, que tiene olas más suaves para quienes no son surfistas expertos, pero no con la misma ferocidad.

Las guías internacionales la describen como una franja de casi 3.5 km de costa con olas agresivas y corrientes peligrosas, solo aptas para surfistas con experiencia.

También se señala que Zicatela produce rescates marítimos constantes debido a su bajo oleaje seguro para nadar, lo que la distingue frente a otras playas mexicanas, incluso muchas famosas para turismo.