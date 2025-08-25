Esta moneda es pequeña, pero muy grande en su valor: es de 1 peso y la venden en 3 MILLONES

Entre los atractivos principales de una moneda de colección, definitivamente está qué tan únicas son. Es por esto que cuando existe un modelo que luce diferente a las demás, los coleccionistas suelen pagar cantidades exorbitantes con tal de tenerlas en su poder. Un ejemplo de esto es una pieza con denominación original de un peso, que actualmente se vende en Mercado Libre por tres millones de pesos. Pero, ¿qué es lo que la hace tan valiosa?

Si bien esta cantidad podría parecer exagerada para un solo objeto, su valor tiene una explicación que resulta fascinante para los expertos en numismática: un error de acuñación.

Según el vendedor, ubicado en Tijuana, Baja California, esta edición cuenta con un error que, aunque parece imperceptible, transformó por completo su diseño original y le aporta cierto prestigio en este mercado.

Mercado Libre Gracias a un pequeño error, esta moneda vale una fortuna para los coleccionistas

Tal como se puede apreciar en las imágenes compartidas por el propietario, esta moneda de un peso tiene una falla en la carátula principal, específicamente en el contorno metálico que la conforma, donde una sección parece estar borrada.

La razón de este desajuste podría deberse a que al momento de pasar por la imprenta, esta parte no obtuvo suficiente fuerza y por eso parece que quedó “limpia”. No obstante, el usuario no ofrece detalles claros sobre su origen.

¿Por qué hay monedas con errores y por qué son tan valiosas?

Los errores que alteran la apariencia de una moneda generalmente ocurren durante el proceso de fabricación. Y es que a pesar de los estrictos protocolos que las Casas de Moneda tienen para que las corridas sean perfectas, existen ocasiones en las que un desajuste puede cambiarlas por completo.

Canva Las monedas con errores son muy buscadas por los coleccionistas de numismática

De acuerdo con el sitio especializado NumisCoin Store, dichas fallas se deben a errores humanos y desperfectos mecánicos que no se detectaron a tiempo.

Y finalmente, cuando nadie se percata del problema antes de que entren en circulación, comienzan a distribuirse y es así como estas monedas llegan a manos de los coleccionistas, pues se trata de piezas sumamente codiciadas para ellos.

¿Qué debes hacer si tienes una moneda con errores?

A pesar de que se han subastado monedas con errores a lo largo del mundo, estas han pasado por un proceso de revisión de expertos en los numismas, y son quienes finalmente les del valor.

Por eso, si tienes un artículo que podría ser valioso, la mejor manera de quitarte la duda sobre su valor, es acudir a una casa especializada. Incluso, es posible que allí mismo te den una oferta por ella.