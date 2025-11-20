Estos son los estados en los que habría caída de nieve por primera vez

Es una realidad que hay zonas en México donde hay una mayor probabilidad de ver la caída de nieve, en especial durante los últimos meses del año, donde las temperaturas bajan notablemente. Por lo que los habitantes deberán de prepararse con la mejor ropa y cobijas para soportar el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que con la llegada del Frente Frío habrá varios estados que se cubrirán de hielo en los próximos días. Así que no te vayas para descubrir en qué lugares se observara la baja de temperaturas.

¿En qué lugares caerá nieve?

En un pronóstico realizado por la SMN el 20 de noviembre, las autoridades mexicanas explican que por el país estará cruzando el frente frío número 15, acompañado de una vaguada polar, corriente en chorro polar y un río atmosférico, características que generan un ambiente muy frío y vientos fuertes en gran parte del país.

Sin embargo, mencionan que debido a las características climatológicas se va a percibir la caída de nieve y aguanieve en diversos estados del país, especialmente en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, por lo que los habitantes de esa zona deberán prepararse con la mejor ropa para que soporten el clima.

Además, ante la noticia de la caída de nieve, se menciona que podría generar la congelación de carpeta asfáltica, pidiendo a la población que maneja que salga con mucho cuidado para que esto no genere algún tipo de accidente durante su viaje en automóvil.

¿Qué temperaturas mínimas se recibirán en el día?

Además de la llegada de la nieve a los estados mencionados anteriormente, el SMN pronostica temperaturas mínimas desde los -10 °C, por lo que toda la población deberá tener cuidado. Esto es lo que se espera para los usuarios el 20 de noviembre:

-10 °C a -5°C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

-5 °C a 0°C: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

0 °C a 5°C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Sin embargo, en las temperaturas máximas, vemos climas que van desde los 30 a los 40 °C, por lo que lleva ropa ligera por la tarde, pero por las mañanas y noches porta una buena chamarra que te cubra del frío.