Estos son los estados que tendrán LLUVIAS y FRÍO de -5 grados hoy miércoles 5 de noviembre

Los estragos de la naturaleza continuarán en la República Mexicana, al menos, durante los próximos días. Más específicamente, México vivirá períodos de lluvias intensas y mucho frío durante hoy miércoles 5 de noviembre, motivo por el cual aquí conocerás los principales estados afectados.

Como sabes, la temporada de lluvias y el invierno finalmente han llegado al país, por lo que, además de los chubascos y las precipitaciones, México tiene que lidiar con bajas temperaturas que pueden llegar a ser extremas, sobre todo, en algunos estados que se caracterizan por este clima.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío hoy miércoles 5 de noviembre?

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo vivirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, mientras que otros como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

SMN / CONAGUA

Puebla y algunas regiones de Veracruz tendrán que lidiar con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Guerrero y Michoacán sufrirán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm. De igual modo, no se descartan rachas de viento de 35 a 50 km/h en estados como Baja California Norte y Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Yucatán, Sinaloa y Quintana Roo.

Finalmente, en cuanto al frío se refiere México contará con mínimas de -5 a 0 grados en estados como Chihuahua, Baja California, Durango, el Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, mientras que otros como Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Oaxaca tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿El Frente Frío 12 seguirá afectando al país?

Según lo que menciona la Conagua, durante este miércoles una masa de aire frío asociada al Frente Frío 12 logrará modificar sus características; no obstante, mientras estos sucede el ambiente frío y muy frío se mantendrá durante algunos estados del Norte y la Mesa Central, por lo que es necesario que tomes precauciones.