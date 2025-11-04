Llega la mariposa Monarca a México y este es el pueblo cerca de CDMX donde se ven más bonitas

La mariposa Monarca está a punto de llegar a los 6 santuarios que se ubican en el país, a fin de hibernar durante el invierno. Cerca de la CDMX no solo hay un pueblo donde se pueden se ven bonitas y visitar, sino 3, en los que se ubican los santuarios en el Estado de México, que también tiene lugares buenísimos para un fin de semana, según la IA.

1. Santuario Ejido El Capulín

El Capulín se ubica en el municipio Donato Guerra, a una hora y media de distancia de la capital del Edomex. Para llegar al santuario se tiene que recorrer alrededor de 4 kilómetros, ya sea caminando o en caballo, lo que lo hace una experiencia sinigual, rodeado de un paisaje lleno de árboles. En el lugar hay venta de comida y servicio de hospedaje, como el que ofrece Hidalgo con sus hoteles embrujados.

@EdomexTurismo La mariposa Monarca se puede ver en 3 santuarios diferentes que se ubican en el Estado de México, cerca de la CDMX

2. Santuario Piedra Herrada

El lugar está a poco más de una hora de la principal ciudad del Estado de México, pues se ubica en las faldas del Nevado de Toluca. Para acceder a los árboles oyameles, donde la mariposa Monarca inverna, las personas tiene que caminar o montar a caballo durante 25 minutos.

3. Santuario La Mesa

Este espacio es el más lejano de la CDMX, ya que colinda con el Estado de México y Michoacán, aunque ello no lo excluye de la gran atracción que es, pues cuenta con un parador turístico con cabañas, restaurantes y miradores. Además, los visitantes pueden andar en bicicleta o a caballo, de acuerdo con información del portal México Desconocido.

El #EstadoDeMéxico compartirá su riqueza natural en el #TianguisTurístico2024 a través de sitios imperdibles como los Santuarios de la Mariposa Monarca, los Santuarios de Luciérnagas, bosques, parques ecoturísticos y más. Nos vemos en #Acapulco. pic.twitter.com/l2d4TqYOdV — Turismo Estado de México (@EdomexTurismo) March 31, 2024

¿Cuándo es la mejor temporada para visitar a las mariposas Monarca?

La mejor temporada para visitar los santuarios de la mariposa Monarca es entre noviembre y marzo, 4 meses en los que esta especie permanece en México, para después emprender su vuelo rumbo hacia Estados Unidos, para finalmente recaer en Canadá, donde permanecen hasta finales de agosto, cuando vuelven al país azteca a pasar el invierno.

Este 2025 será la primera vez en que al menos 500 mariposas Monarca viajen desde Canadá y Estados Unidos con un transmisor pegado al tórax, con un peso de 60 miligramos. Lo anterior, tiene como finalidad estudiar la migración de la especie al más mínimo detalle.