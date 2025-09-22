3 rituales que debes hacer sí o sí este equinoccio de otoño 2025 para atraer dinero y amor

El inicio del otoño te invita a detenerte y reconectar con la naturaleza. Por eso, realizar rituales en esta etapa permite soltar lo viejo, atraer equilibrio y abrir espacio para deseos renovados.

Para aprovechar la energía del equinoccio, los rituales son una forma de absorber la fuerza de la estación; sin embargo, es importante hacerlo de manera correcta para comenzar esta temporada con buenas energías. Aquí te explicamos 3 métodos para atraer dinero y amor y cómo hacerlos.

Ritual para la prosperidad en otoño con una vela dorada

Un ritual poderoso para atraer prosperidad consiste en preparar un espacio limpio y ordenado, encender una vela dorada y visualizar cómo el dinero y las oportunidades fluyen hacia ti.

Fuente: Canva

Puedes acompañarlo con cristales como citrino o pirita, símbolos de riqueza y éxito, mientras repites afirmaciones que refuercen tu intención de abundancia.

Ritual para el amor en el equinoccio de otoño: solo necesitas un papel

Para abrir los caminos al amor, un ritual sencillo es escribir en un papel las cualidades que deseas atraer en tus relaciones y colocarlo bajo una vela rosa o roja.

Fuente: Canva Un baño para eliminar las malas energías resulta perfecto para esta nueva temporada

Meditar unos minutos sobre el amor propio y la gratitud por los vínculos presentes potencia esta energía, invitando a nuevas conexiones y armonía en tu vida sentimental.

Ritual para la abundancia con canela en otoño

Otro ritual que combina abundancia y bienestar es preparar un baño de limpieza energética. Agregar hierbas como romero, canela o pétalos de rosa mientras visualizas cómo se eliminan bloqueos y se renueva tu energía personal.

Fuente: Canva Escribir intenciones siempre es un buen aliado para recibir el otoño

Este acto simboliza dejar atrás lo que no sirve y abrir espacio para recibir todo lo positivo que la temporada tiene para ti.

¿Cuándo entra el equinoccio de otoño en México?

En el hemisferio norte, el equinoccio de otoño comenzó este 22 de septiembre a las 14:19 horas (EDT). Este momento marca cuando el Sol cruza el ecuador celeste, generando prácticamente la misma duración del día y la noche.

Según indica el Observatorio Astronómico, se trata de un punto de equilibrio que señala el cierre de un ciclo y el inicio de la temporada otoñal, independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres.

Aunque el equinoccio es un instante puntual, astronómicamente da paso al otoño, que se extiende desde este momento hasta el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre de 2025.

¿Qué pasa después del equinoccio de otoño en lo espiritual?

Durante este período, los días comienzan a acortarse y las noches se alargan progresivamente, simbolizando la transición hacia la introspección, la renovación y la preparación para un nuevo ciclo.

Este intervalo no solo tiene importancia astronómica, sino también cultural y espiritual. Por eso, es el momento perfecto para realizar rituales, agradecer lo vivido y abrirse a nuevas oportunidades, conectando con la energía transformadora de la estación. Así, el equinoccio se convierte en un punto de partida ideal para atraer equilibrio, abundancia y bienestar.