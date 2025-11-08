Este color ya no tiene lugar en tu hogar en 2026: le quita vida y lo hace ver aburrido

El 2025 ya está llegando a su fin, y los diseñadores de interiores miran con atención las tendencias que dominarán el 2026. Mientras las compañías de pintura se preparan para anunciar los tonos del futuro, hay un color que definitivamente quedará fuera de juego.

Según especialistas de The Spruce, el gris como lo conocemos está de salida. Aunque pueda parecer una sorpresa, este tono neutro ya alcanzó el punto máximo de su popularidad y perdió la frescura que alguna vez lo hizo protagonista.

Fuente: Canva El color gris se despide en 2026: perdió frescura y ya no logra transmitir la calidez que buscan las nuevas tendencias.

Los grises fríos, el famoso gris millennial, los tonos cemento y los plateados metálicos son los que los expertos aconsejan dejar atrás. Estos matices que antes daban un aire moderno hoy resultan impersonales y restan calidez a los ambientes.

En caso de que quieras seguir usándolo, la clave está en optar por versiones más cálidas y con textura, que aporten profundidad y una sensación de confort. “Piensa en tonos grises champiñón, topo y otros neutros suaves y terrosos”, sugiere Tehilla Bennett, fundadora y diseñadora principal de Teela Bennett Design.

¿Qué otros colores ya no se van a usar en el 2026?

Así como el gris perdió su reinado, hay otros colores que también dirán adiós en 2026. Las nuevas tendencias apuntan a espacios más cálidos, naturales y con vida, por lo que ciertos tonos que fueron furor en los últimos años ahora resultan fríos o excesivamente artificiales. Estos son los que se despiden:

1. Azul petróleo:

Elegante y sofisticado en su momento, ahora se percibe demasiado oscuro y pesado. Los expertos recomiendan reemplazarlo por azules más suaves o mezclas con matices verdosos que aporten serenidad sin restar luz.

2. Verde menta:

Fue un clásico del estilo nórdico, pero hoy se siente demasiado “lavado” y sin energía. En su lugar, ganan terreno los verdes más naturales, como el oliva o el salvia, que transmiten calma y conexión con la naturaleza.

Fuente: Canva Al igual que el color gris, el azul y el rosa no estarán vigentes en el 2026.

3. Rosa millennial:

Vogue España menciona que el tono estrella de la década pasada finalmente se despide. Su aire dulce y juvenil ya no encaja en los espacios actuales, que buscan una estética más madura. Los rosados empolvados o terracotas suaves lo reemplazan con elegancia.

4. Amarillo mostaza:

Durante años aportó calidez y un toque retro, pero su saturación terminó cansando. En 2026, los tonos arena, miel y beige dorado toman la posta, manteniendo la energía pero con una sensación más natural y equilibrada.

¿Qué colores se van a usar en el 2026?

En 2026, según House Beautiful, los colores que dominarán la decoración serán los tonos cálidos, terrosos y envolventes, que transmiten calma y conexión con la naturaleza. Los beige suaves, los arenas, los ocres claros y los terracotas empolvados ganan protagonismo, creando ambientes más orgánicos y acogedores.

Fuente: Canva El beige claro un color que muchos estilistas lo consideran como el preferido de este 2026.

También habrá espacio para los verdes naturales, como el salvia o el musgo, y los azules suaves inspirados en el cielo y el mar. La clave estará en combinar colores que evoquen bienestar, equilibrio y serenidad, dejando atrás la frialdad de las paletas grises que dominaron los últimos años.