Muere miss de belleza en un trágico accidente de tránsito

Lamentablemente se conoció la triste noticia de que Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, murió en un accidente ocurrido en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán en Jalisco. El anuncio de su muerte se dio por medio de la cuenta oficial de la reina. Este suceso ha dejado impactados a todos por lo repentino que fue.

¿Cómo murió Alison Montaño?

El hecho ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán, en Jalisco. Un automóvil rojo de la marca Nissan modelo March se impactó por el frente con un camión blanco.

Producto del impacto, tanto Alison Montaño como José Eduardo Severiano García, murieron al quedar prensados dentro del vehículo compacto. El fallecimiento de la pareja en el choque frontal fue confirmada por el ayuntamiento de Teocaltiche, presidido por María Guadalupe López Moreno:

“Hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025”.

A través de Instagram, la cuenta oficial de Alison Montaño publicó una sentida despedida:

“Nos quedamos con tan lindos momentos que pasamos contigo y con esa sonrisa que transmitía tu alegría y tu amor hacia todos los que te rodeaban. Te agradecemos tanto que nos diste de ti y esperamos en Dios, algún día volver a encontrarnos para ya no decirte Adiós”.

Las autoridades han señalado que un primer análisis del incidente, habría sido el automóvil March quien invadió el carril contrario. De esta manera terminaron chocando de frente contra el camión de carga que venía de frente.

Alison Montaño, había sido coronada hace pocas semanas como Miss Teocaltiche. Además del modelaje, Alison Montaño estudiaba Psicología en el Centro Universitario de los Altos, en la Universidad de Guadalajara.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia tanto para la familia como para las personas cercanas. Su muerte repentina ha dejado un gran vacío y un profundo dolor.

