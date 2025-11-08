Se cumple la regla de 3: ellos fueron los artistas que murieron en las últimas horas

El mundo de la farándula se encuentra vestido de luto debido a los fallecimientos de tres importantes figuras del espectáculo que se destacaron en sus respectivos rubros. De esta manera se vuelve a poner en jaque si se cumplió la regla de 3.

Rosita Pelayo, su trayectoria e historia como una actriz completa [VIDEO] Rosita Pelayo falleció este fin de semana. Fue una actriz en toda la extensión de la palabra y en Ventaneando te presentamos una semblanza sobre la artista.

Debido a diversos fallecimientos que se han dado de manera simultánea, los fanáticos han llegado a la creencia de que cuando un famoso muere, dos más lo hacen en los días siguientes. Como esto ha ocurrido pues se rumorea que la regla se ha cumplido.

¿Se cumplió la regla de 3?

Muere Alicia Bonet

El primero de los fallecimientos se dio el 26 de octubre, cuando la industria del cine y de la televisión sufrió la muerte de la primera actriz, Alicia Bonet. De acuerdo aloque manifestó su familia, la mujer perdió la vida tras una larga lucha contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Alicia Bonet se destacó en varias telenovelas y tuvo su paso en TV Azteca donde colaboró en "Te dejaré de amar", "Lo que la gente cuenta" y "Lo que callamos las mujeres".

Falleció el diseñador Héctor Terrones

El otro fallecimiento se dio el sábado 1 de noviembre, cuando el diseñador de alta costura Héctor Terrones perdió la vida. Él se destacó por haber trabajado con Cecilia Galliano, Alma Cero, Gloria Trevi, entre otras.

Héctor Terrones perdió la vida a los 59 años víctima de un infarto .Fue parte de varios programas como así también tuvo su faceta como actor y productor.

Muere Maricarmen Vela

Por último, el fallecimiento María del Carmen Vela se dio el 7 de noviembre. En el mundo de la industria era conocida como "Maricarmen Vela". Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz de 87años de edad.

A lo largo de su carrera la actriz se destacó en muchas telenovelas por lo que el mundo de la moda se ha quedado sin una gran referente.

