Triunfó en la televisión y desapareció misteriosamente por una enfermedad incurable

La salud es un tema que puede cambiarle la vida a cualquier persona, y aquellas que forman parte del mundo del espectáculo no están exentos. Un claro ejemplo de esto es la historia de vida de la actriz Sandra Ruiz quien tuvo que alejarse de los sets de grabación debido a una enfermedad incurable.

Sandra Ruiz es una reconocida actriz que tuvo en los 90 su mayor momento de fama debido a su gran talento para la actuación y a la belleza que la caracterizaba. Su trayectoria ante las cámaras inició a temprana edad pero la vida tenía otros planes para su futuro.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Sandra Ruiz?

Mientras la vida de Sandra Ruiz la tenía en la cima de la fama tras protagonizar populares telenovelas y desempeñarse como modelo, un diagnóstico médico le daría un giro rotundo a su mundo.

La actriz fue diagnosticada hace 30 años de Lupus, una enfermedad autoinmune que la llevó en un momento a estar al borde de la muerte. Con el paso del tiempo, Sandra Ruiz comenzó a padecer problemas renales por lo que tuvo que requerir de una intervención muy particular.

¿Cómo es el presente de Sandra Ruiz?

El Lupus fue avanzando progresivamente en el cuerpo de Sandra Ruiz al punto de reducirle la movilidad de sus brazos y manos. Además, la enfermedad le causó un daño renal severo que casi le quita la vida pero el riñón que su hermana le donó le permitió continuar.

Actualmente, Sandra Ruiz ha logrado recuperarse y, aunque su vida cambió rotundamente, es un ejemplo de esperanza, perseverancia y fe. La actriz ha retornado a los sets de grabación en canales de San Ángel y recibe el mismo cariño y respeto que supo ganarse cuando su fama llegó a la cúspide.