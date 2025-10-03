¡Qué suerte! Buzos encuentran 1 MILLÓN DE DÓLARES en monedas en el mar

Tras un arduo trabajo, un equipo de buzos de una empresa de recuperación de naufragios descubrió un tesoro impresionante en las profundidades de la “Costa del Tesoro” en Florida y la noticia se ha hecho viral a nivel mundial en cuestión de horas.

Equipo de buzos encuentra fascinante tesoro en el fondo marino

El fascinante antiguo tesoro español tiene monedas de oro y plata, sumando un valor aproximado de un millón de dólares. Shavers a Treasure Coast Newspapers explicó que se cree que las monedas fueron acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú. Además, se dice que cada una de las monedas tiene su propia historia, ya que tienen diferentes fechas, desde 1698 hasta 1714.

El equipo sospecha que posiblemente las monedas estuvieron resguardadas en un contenedor; sin embargo, puede que se haya roto en una gran tormenta, por lo que podría haber más monedas esparcidas por el fondo del mar.

Muchos se preguntan si los buzos podrán quedarse con el tesoro, y la respuesta es no, ya que La ley de Florida establece que cualquier “tesoro” o algún otro artefacto histórico “abandonado” en tierras de propiedad estatal o en aguas estatales pertenecen al estado.

Objetos extraños que se han encontrado en el fondo del mar

En el fondo marítimo se han encontrado tesoros maravillosos, pero también se han encontrado objetos sumamente extraños como un cementerio de locomotoras del año 1850 y se cree que fueron trenes que se hundieron cuando eran transportados en una barcaza.

El Orbe Dorado, ha sido una de las cosas más extrañas encontradas en el océano. Se trata de un objeto de 10 centímetros de diámetro; es una esfera dorada, suave al tacto, con una textura que algunos describen como carne, y presenta un agujero en su superficie.

En las profundas aguas también se han encontrado aviones. Un ejemplo es en Oahu, Hawái, donde los buzos descubrieron restos de un Corsair F4U, el cual había estado en varias guerras.