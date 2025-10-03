¡A bailar! El equipo de Al Extremo se puso en modo La Granja VIP con este divertido trend

¡ El increíble ambiente de La Granja VIP llegó hasta el set de Al Extremo, uno de los programas más populares de TV Azteca! En medio de la alegría, el furor y con un toque campirano, nuestros conductores se unieron en un baile que de inmediato se viralizó en redes sociales.

¿Cómo fue el divertido trend de La Granja VIP que llegó al foro de Al Extremo?

Hace unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP compartió un divertido video en el que se ve cómo el equipo de Al Extremo, vestido con sus mejores galas vaqueras, se une en el trend más viral de los realities con un baile lleno de energía.

"¡El team de #AlExtremo ya se subió a mi #trend de #LaGranjaVIP! Esto se está encendiendo y también queremos verlos bailar”, se lee en el post que hasta ahora acumula más de 350 Me Gusta.

En medio de camisas a cuadros, pantalones vaqueros y sombreros, los conductores de Al Extremo confirmaron que unirse a La Granja VIP aún sin ser una celebridad participante es muy fácil, sólo necesitas moverte al ritmo de la canción oficial del reality show : ¡a sacar los “peligrosos” frente a la cámara!

A tan sólo 9 días de que La Granja VIP llegue a las pantallas mexicanas, todavía falta mucho chisme, sorpresa y diversión: ¡no te olvides de seguir sus redes sociales para no perderte un solo detalle de los preparativos!

¿Cuándo inicia La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show en el que las 16 celebridades sacarán su lado animal ante los difíciles retos y el trabajo duro que les espera día a día, se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche con transmisiones 24/7 en Disney+; las actividades confirmadas por la producción son: