La Granja VIP: Teo rompe en lágrimas al recordar a Emmanuel durante dinámica ¿Quién es el novio de César Doroteo?

A menos de 48 horas, todos los integrantes de La Granja VIP México nos han dado mucho de qué hablar, pero sin duda, uno de los primeros momentos que nos han llegado al corazón, fue cuando Teo nos contó sobre su novio y sobre lo destinados que estaban para corresponderse.

Y es que durante una dinámica, Teo puso sobre un papel el nombre de “Emmanuel” (el nombre de su novio) y cuando nuestro conductor, Adal Ramones le preguntó "¿Quién es Emmanuel?”, nuestro granjero no pudo contener las emociones.

¿Cómo fue el momento en que Teo lloró por su novio Emmanuel?

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Teo le contó a todo México lo que Emmanuel es para él:

“Emmanuel es mi novio, llevamos 10 años juntos y es una persona que vino a cambiar mi vida completamente. Que si no fuera por él yo no estaría aquí, no solo en este proyecto (La Granja VIP México) sino en el punto en donde estoy en mi vida”, con estas palabras pudimos saber la importancia que tiene Emmanuel en Teo.

Ante todos los granjeros, fue que Teo abrió su corazón y siguió expresando lo que sentía por su novio, a quien agradeció por ayudarle a ser mejor persona:

“Es una persona que me hace querer ser la mejor versión de mí mismo y que poco a poco lo he logrado con su apoyo y con su ayuda. Yo no sabía que se podía amar de la manera en que lo amo y después de 10 años puedo decirte que soy un hombre muy feliz y que me considero un hombre muy exitoso con él por ser la persona que es y con el universo por habernos encontrado”.

Mi granjero #Teo nos habla de su novio, 🫂 de esa persona que le mostró lo que significa amar de verdad. 🥹💖#LaGranjaVIP 🔥 Disfruta del 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.

Durante dos semanas podrás disfrutarla en mis redes:⁣⁣⁣⁣⁣

🌐 Sitio Web… pic.twitter.com/yBu745ZMj1 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 14, 2025

Tras esto, destacó su creencia en el amor y en el universos, a quienes considera que lo reunieron junto a su gran amor: “Genuinamente creo que estábamos destinados a estar juntos y elijo todos los días de mi vida estar con él y agradezco que él elija todos los días de su vida estar conmigo y pues es mi fuerte”.

¿Quién es Emmanuel, el novio de Teo?

Se sabe que Emmanuel Aguilar es un creador de contenido, quien es descrito por sí mismo como un gamer, cantante, bailarín y en los últimos años se ha destacado por ser un artista drag.

Es el compañero de vida de Teo desde hace 10 años, y juntos se han dedicado a compartir lo que es su día a día a través de redes sociales.

¡No te pierdas este ni ningún otro momento de La Granja VIP México! Sigue señal nuestra señala por Azteca 7, Azteca Uno o por el 24/7.