Alfredo Adame anuncia sábados de “noche de talento” en La Granja VIP: ¡él será el juez!

Alfredo Adame participó con la mejor de las actitudes en una pequeña “Academia” que se desató en plena sala de la casona de La Granja VIP: ¡Lola Cortés quebró a La Bea con sus críticas y el “Golden boy” respondió con la creación de una nueva actividad para las noches de los sábados!

¿De qué van las “noches de talento” creadas por Alfredo Adame en La Granja VIP?

Luego de que La Bea le confesara a Lola Cortés que alguna vez audicionó para La Academia ya que el sueño de sus papás siempre fue que ella se convirtiera en cantante y que la “Jueza de Hierro” la criticara, la sala de La Granja VIP se convirtió en un espacio en donde el baile, el canto y las risas se hicieron presentes.

Si bien Lola Cortés literalmente se robó la noche con sus “despiadadas” críticas para La Bea , Alfredo Adame también se convirtió en una tendencia muy divertida luego de que, con un micrófono imaginario en mano, comenzara a concentrarse en su rol de presentador.

Mi hermana y yo cuando no tenemos dinero para el regalo del día de las madres #LaGranjaVIP pic.twitter.com/yWlEF7taeJ — yatts (@pinkvenom_J) October 15, 2025

El dueto de La Bea y Kim Shantal causó tanto furor que Alfredo Adame se emocionó y le anunció a todos los granjeros muertos de la risa que los sábados -un día “libre” para La Granja VIP- sí tendrá un evento después de todo: ¡las noches de talento!

“En los sábados noches de talento sólo va a haber un juez y voy a ser yo, mi crítica será esperada y voy a decir las verdades”, explicó Adame de forma contundente al tiempo que señaló que las noches de talento tendrán lugar afuera de la casona.

“Tienen que preparar su vestuario, tienen que preparar todo”, anunció Adame bastante emocionado ante la expectativa de ver a todos los granjeros exhibiendo sus mejores dotes en el canto, el baile y hasta la comedia... ¿crees que el evento del “Golden boy” sí se celebrará o todo se va a quedar en un proyecto más?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡las risas, chismes y hasta memes nunca faltan!

